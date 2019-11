Mesajul "Tudorel, sluga model" se incadreaza in limitele liberei exprimari - motivarea instantei care a anulat amenda data de jandarmi

Sursa: Facebook/ Marian Raduna

Procesul

Sursa: Dosarul de la Judecatoria Sectorului 1

Ce spune Conventia

DEX-ul si definitia "slugii"

Ziare.

com

In plus, CEDO a retinut ca limitele criticii acceptabile sunt mai largi cu privire la politicieni decat in raport cu indivizii obisnuiti.Acestea sunt o parte din argumentele Judecatoriei Sectorului 1 care a anulat o amenda de 1.000 lei primita de Marian Raduna, membru al grupului civic #REZISTENTA. Barbatul proiectase in timpul unui protest care avea loc in Piata Victoriei, pe sediul Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), mesajul "Tudorel, sluga model".Jandarmii au aratat in procesul-verbal de contraventie ca mesajul "Tudorel, slugarel model" (.) face referire la ministrul Justitiei si aduce jigniri acestuia de natura sa lezeze demnitatea si onorarea.Procesul verbal a fost intocmit la sediul unitatii, in absenta lui Marian Raduna si a unui martor asistent, dupa ce jandarmii au vizionat inregistrarile video.Marian Raduna s-a plans magistratilor de aceasta contraventie, iar dupa ce a analizat toate datele Judecatoria Sectorului 1 i-a dat dreptate.Magistratii fac trimitere la articolul 10, care stabileste limitele libertatii de exprimare, din Conventia pentru apararea drepturilor omului:"Spre deosebire de cei din urma, politicienii trebuie sa accepte in mod inevitabil si constient verificarea stricta a fiecarui cuvant si fapt, atat din partea jurnalistilor, cat si a marelui public si, in consecinta, trebuie sa dovedeasca un grad mai mare de toleranta.Indubitabil, articolul 10, paragraful 2, confera reputatiei altora, cu alte cuvinte, tuturor persoanelor, dreptul de a fi protejata, iar aceasta protectie include si politicienii, chiar si atunci cand acestia nu actioneaza in nume propriu, dar, in astfel de cazuri, cerintele acestei protectii trebuie cantarite cu interesele dezbaterii libere a chestiunilor politice," explica instanta.Articolul 10, paragraful 2, din Conventie:Potrivit motivarii Judecatoriei Sectorului 1, Marian Raduna a spus ca "Tudorel" din mesajul proiectat nu ar fi chiar ministrul Justitiei. Magistratii insa au explicat ca protestele l-au vizat inclusiv pe ministrul Justitiei."Desi petentul a negat ca acest mesaj ar face referire la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sau, cel putin, a incercat sa creeze un dubiu cu privire la care persoana careia ii era adresat mesajul,Astfel, avand in vedere ca mesajul a fost proiectat cu ocazia mitingului de protest ce se desfasura in alveola din fata sediului Guvernului, imprejurare consemnata in procesul-verbal si necontestata de petent, instanta retine ca, in mod cert, acesta facea referire la ministrul Justitiei, Tudorel Toader," motiveaza Judecatoria Sectorului 1.In ceea ce priveste continutul mesajului, judecatorii au apreciat ca sintagma "sluga model", folosita de Marian Raduna, ".""Astfel, avand in vedere ca petentul facea referire la o persoana implicata in viata publica si politica, caz in care controlul justificarii ingerintei trebuie realizat strict, o ingerinta in libertatea de exprimare politica putand fi admisa doar in situatii exceptionale, iar, reglementat de art. 10 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului," conchide Judecatoria Sectorului 1.Fata de considerentele expuse, magistratii arata ca fapta savarsita de Marian Raduna nu excede limitelor libertatii de exprimare, "."Decizia: "Admite plangerea contraventionala. Anuleaza procesul-verbal de constatare a contraventiei din data de 25 octombrie 2018," potrivit portalului instantelor. Hotararea Judecatoriei Sectorului 1 este din 18 iunie 2019 si a ramas definitiva deoarece nu a fost contestata de Directia Generala de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti. Anuntul a fost facut marti de Marian Raduna pe pagina sa de Facebook.