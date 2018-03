Ministrul Justitiei: Daca premierul nu cere desecretizarea si la Ministerul Public si DNA, o voi face eu

Ziare.

"Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si,, in limitele competentelor mele legale date de art 132 din Constitutie, care spune ca procurorii isi desfasoara acivitatea sub autoritatea ministrului Justitiei - nu cum gresit a spus cineva sub controlul ministrului Justitiei -", a declarat ministrul Justitei.Tudorel Toader a facut acest anunt dupa solicitarea premierului Viorica Dancila privind desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, el sustinand ca acest demers reprezinta "inca un pas spre normalitate"."In opinia mea, inseamna (solicitarea premierului - n.r.) inca un pas spre normalitate, inca un pas spre reglarea raportului dintre autoritatile publice, inca un pas spre ceea ce ne cere statul de drept, sa ne desfasuram activitatea numai pe baza legii si numai in limitele legii. (...)Am discutat astazi cu doamna premier aceasta problema si articolul 3 din Legea 182/2012 spune ca protocoalele secrete nu pot impiedica accesul la informatiile de interes public. Ministerul Public, DNA, orice autoritate nu isi poate desfasura activitatea in afara legii. Or, procurorul isi desfasoara activitatea de urmarire penala numai in baza legislatiei penale. Nu exista un fundament juridic, un temei juridic, care sa-i permita procurorului, indiferent de rangul pe care il are, sa constituie alte premise in desfasurarea urmaririi penale.Eu nu pot decat sa fiu de acord cu solicitarea doamnei prim-ministru, nu am citi comunicatul, fiind in emisiune, dar apelul facut este de ambele parti. Daca s-a adresat SRI, in egala masura trebuie sa ne adresam Ministerului Public - componenta DNA, cealalta parte semnatara a protocolului sau protocoalelor", a precizat Toader.Referindu-se la comunicatul CSAT, ministrul Justitiei a spus ca, indirect, se recunoaste existenta protocoalelor."Daca CSAT a spus ca nu are competenta desecretizarii, citind comunicatul, se intelege si altceva, ca indirect se recunoaste existenta protocoalelor, ceea ce este un fapt foarte bun. La cel mai inalt rang, ni se spune ca ele exista. Nu ramane decat sa urmam procedurile legale, sa vedem continutul, sa stim cum s-a desfasurat urmarirea penala sub imperiul respectivului sau respectivelor protocoale, cum nu mai trebuie facut pe viitor, ca sa intram in starea de normalitate, in care autoritatea judiciara sa aplice legea corect, la timp, dar sa respecte legea, drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului ", a adaugat Tudorel Toader.Vineri seara, premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului.Potrivit unui comunicat al Executivului, decizia a fost luata avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala