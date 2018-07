Ministrul Justitiei explica cum se pot da amnistiile si gratierile: Din '90 pana acum, au fost adoptate 4 acte de clementa

Ziare.

com

Precizarile lui Tudorel Toader vin in contextul in care mass-media a dezvaluit, in urma cu doua saptamani, ca Guvernul ar fi urmat sa adopte o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea.Iata dialogul purtat cu Bogdan Chirieac la DC News:O ultima intrebare domnule ministru, desi pana acum v-am ascultat si am avut senzatia ca privesc un reportaj pe National Geographic, privind al Doilea Razboi Mondial, numai ca eu privesc la razboiul romano-roman din tara mea. O ultima intrebare: va urma o ordonanta de guvern privind amnistia si gratierea?Eu nu sunt Guvern. Eu sunt doar membru al Guvernului. Articolul 73, litera h din Constitutie, din legea fundamentala, spune ca regimul infractiunilor si pedepselor se reglementeaza prin lege organica. Din '90 pana acum au fost adoptate 4 acte de clementa in regimul constitutional existent. (...)Ca sa nu deschid un subiect sensibil, nu uitati ca tot prin Constitutie, potrivit lui 115, Guvernul este abilitat sa adopte ordonante de urgenta care, pentru a produce efecte juridice, sigur, in opinia mea gresit scrie in Constituie ca ordonanta produce efecte din ziua, momentul publicarii in Monitorul Oficial. O adopti azi, o publici azi in Monitor, azi intra in vigoare, azi produce efecte juridice, s-a dus cu previzibilitatea si celelalte.Dar trebuie alte doua conditii suplimentare, sa fie depusa la secretarii celor doua Camere, sa fie publicata in Monitorul Oficial. Prima conditie, la randul ei, presupune o alta conditie, ca Parlamentul sa fie in activitate.