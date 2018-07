Ministrul Justitiei, fost membru al CCR, incalca deciziile Curtii: Un judecator e si secretar de stat, desi CCR ii interzice

Ziare.

Este vorba despresi care a fost detasata la minister in ianuarie 2017 , in timpul fostului ministru Florin Iordache, cu putin timp inainte de adoptarea OUG13.Curtea Constitutionala a stabilit princa magistratii "".De asemenea, Curtea Constitutionala a decis ca "" (paragraful 102 din Decizia CCR).In ciuda acestor decizii, Mariana Mot isi continua nestingherita activitatea la Ministerul Justitiei.Ea este cea care a sustinut pozitia MJ cu privire la reformularea abuzului in serviciu la dezbaterile din Comisia Iordache privind modificarea Codului Penal, in conditiile in care ministrul Toader a preferat sa plece in concediu si sa ii delege atributiile.Tot Mariana Mot ar fi si cea careia ministrul ar urma sa ii delege atributiile in cazul in care Guvernul Dancila ar decide sa dea, saptamana aceasta, ordonanta de urgenta pentru gratiere si amnistie, conform unor surse citate in mass-media.In ciuda faptului ca insusi Tudorel Toader a declarat public ca "Nu exista decizie a Curtii Constitutionale care sa nu produca efecte juridice sau care sa nu fie respectata de orice persoana fizica sau autoritate", decizii ale CCR nu sunt aplicate chiar in ministerul pe care il conduce, aspect semnalat si criticat public chiar de magistrati."Tin sa spun cat se poate de clar: legea interzice magistratilor sa desfasoare actiuni politice si o decizie recenta a CCR interzice magistratilor sa fie ministri sau secretari de stat. Eu cred ca este cazul ca la Ministerul Justitiei sa se respecte aceste norme obligatorii", a punctat, luni,Sia semnalat public inca din luna mai ca la Ministerul Justitiei nu se respecta deciziile Curtii Constitutionale, cu toate ca Tudorel Toader a fost membru al acestei curti timp de mai multi ani si este profesor universitar de drept."CCR a mai zis prin deja faimoasa decizie 45/2018, acum vreo 3-4 luni, ca e neconstitutional ca un judecator sa fie ministru sau secretar de stat (si chiar sunt de acord) . Ei bine, ea a zis, general obligatoriu - cum altfel, dar chiar la Ministerul Justitiei este si azi in functia de secretar de stat o colega judecator de la Curtea de apel Craiova. Situatia juridica persista si aici, in pofida deciziei CCR general obligatorii", a scris pe Facebook Bogdan Mateescu.Singurii care pot cere incetarea detasarii Marianei Mot la Ministerul Justitiei sunt, conform magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti, care au decis vineri ca CSM trebuie sa o despagubeasca pe Oana Schmidt Haineala pentru ca i-a incetat detasarea ca procuror la Ministerul Justitiei din proprie initiativa, decizia nefiind una definitiva, relateaza Mediafax Conform sursei citate, procurorul, care lucreaza si acum in Ministerul Justitiei, contestase faptul ca detasarea sa a fost ceruta de procurorul general al Romaniei, argumentul fiind acela caUn alt caz flagrant de incalcare a deciziilor CCR este cel al judecatorului constitutional Petre Lazaroiu, care se afla in functie si participa la sedintele Curtii fiind in al zecelea an de mandat, desi CCR a decis ca nimeni nu are dreptul sa depaseasca 9 ani in aceasta functie.