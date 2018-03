Toader nu stie cat ne va costa despagubirea detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare: Se fac calcule

Ziare.

com

"Vom stabili suma, ca sa nu fie impactul financiar prea mare. Nu stabilesc eu. In momentul in care va fi stabilit numarul total de zile de conditii necorespunzatoare, atunci vedem impactul si apreciem cat este suma de despagubit", a declarat, miercuri, ministrul Justitiei.Acesta a anuntat, marti, ca la nivelul ministerului se lucreaza la un proiect de lege care vizeaza acordarea de despagubiri financiare detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiat de legea recursului compensatoriu, iesind din penitenciar inainte de octombrie 2017.Tudorel Toader a explicat ca exista o cerinta CEDO pentru acordarea acestor despagubiri.Pe scurt, este vorba de mii de detinuti care au fost incarcerati dupa 24 iulie 2012 si eliberati pana la data de 19 octombrie 2017. Printre infractorii celebri care au fost incarcerati in aceasta perioada se numara mai multi politicieni:- fostul premier Adrian Nastase - condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare in dosarele Zambaccian si Trofeul Calitatii, care a fost liberat in august 2014;- fostul senator PSD, Catalin Voicu, condamnat la 7 ani de inchisoare pentru coruptie, eliberat in februarie 2016;- fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, condamnat la cinci ani si jumatate in dosarele Transfromatorul si Spaga pentru contracte la ministerele Justitiei si Sanatatii, eliberat in august 2017.