Ministrul Justitiei spune ca va cere ANP situatia detinutilor eliberati provizoriu

"Eu acum cand urc in birou voi cere la Administratia Nationala a Penitenciarelor sa vedem cati detinuti au fost provizoriu eliberati ca urmare a suspendarii pedepsei. Unii pot primi informatii de la directorul ANP, dar altii se afla in penitenciare din strainatate si directorul ANP nu are de unde sa tina o asemenea evidenta, el imi va comunica intr-un termen foarte scurt si eu va voi face cunoscut numarul si categoria de infractiuni", a declarat ministrul, joi dimineata, intr-o conferinta de presa.Toader a mai afirmat ca cea care ar trebui sa dea explicatii referitoare la situatia generata de completurile nelegale este Cristina Tarcea, presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie."Eliberarea sau supendarea pedepselor unora dintre detinuti s-a decis de catre instanta de judecata, deci instanta de judecata a decis suspendarea executarii pedepselor pentru unii detinuti, care detinuti? cei care au fost condamnati in completele nelegal constituite. De ce anume instanta a procedat in acest sens? pentru ca asa a statuat CCR. De ce completele au fost nelega constituite inca din 2014?Am convingerea ca presedinta Inaltei Curti va putea da explicatiile, in niciun caz eu. (...) Numai presedinta ICCJ poate sa va explice care au fost resorturile, argumentele, contraargumentele, pe care le-au avut in cadrul Colegiului de Conducere de a nu respecta legea, de a desemna aleatoriu numai patru judecatori, iar cel de-al cincilea sa fie din oficiu", a mai declarat Tudorel Toader.El a precizat ca nu inseamna ca daca cineva are suspendata executarea a scapat de pedeapsa."Cauza se rejudeca in complet legal constituit de cinci judecatori aleatoriu desemnati. Sigur veti spune: dar trece timpul, dar este vorba de cheltuiala, dar este vorba de tergiversare. Tot cei care au generat acest eveniment juridic neplacut va pot da explicatii", a adaugat Toader.Amintim ca avocatii mai multor persoane condamnate au depus contestatii in anulare a sentintelor date de completurile de 5 judecatori. Astfel, au fost date decizii de suspendare a executarii pedepselor pentru Elena Udrea, Alina Bica, Dan Sova, Rudel Obreja sau Constantin Nita, toti fiind eliberati din inchisoare.