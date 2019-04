Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a dat demisia

UPDATE 20:00

Merg la Guvern si ii prezint doamnei prim-ministru demisia din functia de ministru al Justitiei.

Conducerea PSD a votat demiterea lui Toader

Sageti spre liderii PSD

"Merg la Guvern si ii prezint doamnei prim-ministru demisia din functia de ministru al Justitiei. Domnia sa va decide ce face cu aceasta demisie, sigur, cel mai probabil o trimite la presedintele Republicii, in felul acesta domnia sa declanseaza procedura de remaniere prin solicitarea pe care a formulat-o si a trimis-o de aseara, are in acelasi timp si demisia mea si cel mai probabil o trimite la presedintele Republicii", a spus Tudorel Toader cu vocea tremuranda.Ministrul Justitiei a spus insa ca ramane in functie, pentru a asigura continuitate la Ministerul Justitiei, pana cand in Monitorul Oficial apare numele inlocuitorului sau."Iau in considerare ca orice autoritate trebuie sa aiba in vedere continuarea activitatii voi ramane in minister pana cand in Monitorul Oficial apare numele noului ministru al Justitiei", a precizat Tudorel Toader.Tudorel Toader a postat pe Facebook scrisoarea de demisie.Joi dimineata, Toader a purtat o discutie cu Viorica Dancila , la finalul careia a anuntat ca premierul i-a sugerat sa ia totusi in calcul varianta demisiei, care este una "mai sigura" in ceea ce priveste instalarea unui nou ministru al Justitiei.Ministrul Justitiei a declarat ca va reflecta pana in aceasta seara si va da un raspuns.- Voi merge la Guvern si am o intrevedere cu doamna premier.- Oarecum voi dezvolta ce am spus dimineata, daca nu am fost explicit. Voi porni in scrisoarea redactata de la vointa politica exprimata in cadrul Cex de retragere a sprijinului politic, in calitate de ministru al Justitiei.- Voi porni de la vointa exprimata in cele doua intrevederi, de la faptul pe care vi-l spuneam ca doamna premier are rol decisiv atat in formarea guvernului cat si revocarea unor membri.- Luand act de aceste circumstante, iau in considerare ca orice autoritate trebuie sa aiba in vedere continuarea activitatii voi ramane in minister pana cand in Monitorul Oficial apare numele noului ministru al Justitiei.Domnia sa va decide ce face cu aceasta demisie, sigur, cel mai probabil o trimite la presedintele Republicii, in felul acesta domnia sa declanseaza procedura de remaniere prin solicitarea pe care a formulat-o si a trimis-o de aseara, are in acelasi timp si demisia mea si cel mai probabil o trimite la presedintele Republicii.- Voi ramane pana in momentul in care presedintele evalueaza, analizeaza, decide si emite decretul pe de o parte de eliberare a mea, pe de alta parte de numire a noului ministru al Justitiei.- Va multumesc!Miercuri, conducerea PSD a votat aproape in unanimitate pentru revocarea ministrului Justitiei din functie si inlocuirea cu deputatul Eugen Nicolicea. Viorica Dancila a facut anuntul public si a subliniat ca PSD a votat demiterea lui Tudorel Toader, dar i-a transmis acestuia ca ar fi bine ca decizia sa fie urmata si de o "demisie"."In urma nemultumirilor manifestate de colegi referitor la dl Toader, referitor la blocarea unor acte normative, dar si probleme prezentate in spatiul public, s-a acceptat demisia dl Toader. Demiterea! Speram sa fie o demisie", a anuntat Viorica Dancila.Intrebata ce ii reproseaza lui Tudorel Toader, Viorica Dancila a spus ca ministrul a intarziat adoptarea unor acte despre care s-a vorbit mult in spatiul public.Viorica Dancila a afirmat ca pentru ca Guvernul sa adopte acte, ele trebuie sa fie elaborate. "Nu au fost", a spus ea, referindu-se la controversatele ordonante de urgenta pe care Tudorel Toader nu le-a propus guvernului, desi au fost cerute de PSD.Ulterior, premierul Viorica Dancila a trimis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare a lui Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut ca pleaca multumit de la Ministerul Justitiei, insa nu fara a arunca sageti spre liderii PSD , care i-au decis revocarea in sedinta de miercuri a CEx."Eu nu-mi propun sa fac polemici. Am fost doi ani si doua luni ministru al Justitiei, peste jumatatea duratei mandatului. Mi-am indeplinit obligatiile, niciodata nu poti sa multumesti pe toata lumea. Plec multumit de experienta pe care am dobandit-o", a declarat Toader, joi dimineata, pe treptele institutiei pe care inca o conduce.Toader s-a laudat ca a facut parte din trei guverne in ultimii doi ani, a avut continuitate si o "echipa frumoasa".Totusi, Toader a tinut sa aminteasca un interviu acordat in ianuarie in care a fost intrebat cand va mai ramane la minister."Raspunsul meu a fost: atat timp cat voi putea sa imi indeplinesc misiunea pe care o are ministrul Justititei in slujba statului de drept. Cand nu voi mai putea sa-mi indeplinesc aceasta misiune in parametri constitutionali, voi pleca (...) ceea ce se va intampla zilele urmatoare", a subliniat Toader.