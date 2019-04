Motiunea impotriva lui Toader se amana si a treia oara. Urmatorul termen - 6 mai

Manda a declarat ca votul se amana, pentru ca grupul PSD nu a decis cum voteaza

Si motiunea impotriva ministrului Finantelor a fost amanata azi, pentru ca Eugen Teodorovici nu este in tara.Deciziile au fost luate de Biroul Permanent al Senatului, dupa o sedinta foarte tensionata, transmite Antena3.Claudiu Manda (PSD) a cerut amanarea in cazul motiunii impotriva lui Toader fara sa dea vreo explicatie, iar Calin Popescu Tariceanu (care a condus sedinta BP) a fost de acord, fara sa-i ceara vreun motiv. In replica, Alina Gorghiu (PNL) a acuzat ca aceasta amanare ar fi neconstitutionala, pentru ca motiunile simple trateaza o chestiune la zi.La finalul sedintei BP,. El a spus, insa, ca e posibil sa se hotarasca saptamana viitoare, asa incat sa se puna, totusi, motiunea de ordinea de zi inainte de Paste."A fost o propunere la Comitetul liderilor pe care a formulat-o liderul grupului PSD sau viceliderul grupului. Sunt pareri pro si contra pe marginea motiunii si o amanare ca sa ne edificam. Am incercat sa evaluam ca sa vedem daca grupul PSD va avea o pozitie unitara sau fiecare sa voteze conform punctului de vedere.In interiorul grupului sunt colegi care vor sa voteze motiunea si colegi care nu vot sa o voteze. Pentru a avea un punct de vedere clar, va trebui sa discutam, sa ne lamurim daca vom avea o pozitie a grupului PSD sau fiecare va vota cum va dori.Asta nu inseamna ca e obligatoriu sa fie asa. Putem convoca Biroul Permanent saptamana viitoare, pentru ca se lucreaza in comisii. Eu cred ca ar trebui sa ii intrebati pe fiecare in parte de ce. In regulament spune ca trebuie dezbatuta in maxim sase zile. Au trecut cele sase zile. Plenul putea sa dezbata saptamana aceasta sau in alta zi.Nu scrie in regulament care sunt motivele pentru care se cere amanare. Nefiind un motiv anume, eu v-am spus care e pozitia grupului PSD", a explicat Manda.Inca o data, Claudiu Manda a precizat ca el, personal, va vota pentru motiune.Motivul: doar 44 de senatori au fost prezenti, din totalul de 136, ceea ce a facut ca sedinta sa fie declarata inchisa din lipsa de cvorum, iar motiunea sa fie din nou pusa pe ordinea de zi, pentru sedinta de luni.Asta dupa ce comitetul liderilor din Senat decisese si lunea trecuta amanarea dezbaterii si votului, tot din cauza lipsei de cvorum.Intre timp, mai multe voci din PSD si-au exprimat public nemultumirea fata de activitatea ministrului Justitiei. Tudorel Toader este sustinut de ALDE, dar ocupa in Guvern un loc care apartine PSD, conform algoritmului de repartizare a posturilor decis in coalitia de guvernare, dupa cum a declarat in repetate randuri Liviu Dragnea.Motiunea simpla "Justitia, victima sigura in mainile lui Tudorel Toader", a fost depusa de PNL si USR la doua saptamani dupa ce deputatii au respins un demers similar al Opozitiei la adresa ministrului Justitiei."Greseala este omeneasca, dar a persista in greseala este diabolic. Iata de ce grupul parlamentar al PNL va solicita incetarea de urgenta a imixtiunii in infaptuirea justitiei, care, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, se realizeaza doar prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti", potrivit autorilor motiunii.Ei il mai acuza pe Toader ca ministerul sau nu a solutionat problema supraaglomerariii din penitenciare.Camera Deputatilor a respins, pe 20 martie, motiunea simpla prin care partidele de Opozitie cereau abrogarea OUG 7 privind modificarea Legilor Justitiei si demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu 126 de voturi "pentru", 148 "impotriva" si doua abtineri.