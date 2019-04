Motiunea impotriva lui Toader, amanata din nou de Senat: Doar 1 din 3 alesi a fost prezent la sedinta

Ziare.

Sedinta a inceput la ora 14:00 si a fost condusa de vicepresedintele Senatului Claudiu Manda (PSD), care a constatat ca doar 44 de senatori sunt prezenti, din totalul de 136, relateaza Digi24.In consecinta, sedinta a fost declarata inchisa din lipsa de cvorum, urmand ca motiunea sa fie din nou pusa pe ordinea de zi, pentru sedinta de luni.Nu a fost pentru prima data cand dezbaterea si votul pe motiune s-au amanat. Comitetul liderilor din Senat a decis, luni, amanarea pentru astazi a dezbaterii si votului, tot din cauza lipsei de cvorum.Intre timp, mai multe voci din PSD si-au exprimat public nemultumirea fata de activitatea ministrului Justitiei. Tudorel Toader este sustinut de ALDE, dar ocupa in guvern un loc care apartine PSD, conform algoritmului de repartizare a posturilor decis in coalitia de guvernare, a declarat in repetate randuri Liviu Dragnea.Motiunea simpla "Justitia, victima sigura in mainile lui Tudorel Toader", a fost depusa de PNL si USR la doua saptamani dupa ce deputatii au respins un demers similar al Opozitiei la adresa ministrului Justitiei.Liberalii arata in textul motiunii depuse miercuri Senat ca "imixtiunea in infaptuirea justitiei" se realizeaza doar prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti."Greseala este omeneasca, dar a persista in greseala este diabolic. Iata de ce grupul parlamentar al PNL va solicita incetarea de urgenta a imixtiunii in infaptuirea justitiei, care, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, se realizeaza doar prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti", potrivit motiunii.Ei il mai acuza pe ministrul Justitiei ca ministerul sau nu a solutionat problema supraaglomerariii din penitenciare.Camera Deputatilor a respins, pe 20 martie, motiunea simpla prin care partidele de Opozitie cereau abrogarea OUG 7 privind modificarea legilor justitiei si demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu 126 de voturi "pentru", 148 "impotriva" si doua abtineri.