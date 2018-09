Ne vom face de ras cu propunerea de judecator la Tribunalul UE? Selectia din Luxemburg este drastica si nimeni nu stie cum a facut Toader alegerea

Melescanu a lipsit, nu s-a respectat procedura

"Eu vreau sa lamuresc situatia"

"Exista dubii"

Selectia dura

Care este procedura

Cine sunt cei propusi

Ziare.

com

Asta dupa ce Mirela Stancu a fost propusa, joi, de Ministerul Justitiei, pentru a ocupa functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene . Ministerul a inaintat totodata doua propuneri de rezerva, respectiv Irina Zlatescu si Mircea Criste."Exista dubii", sustine Valentin Mircea. Acesta cere sa-i fie communicate criteriile de departajare. In plus, Comitetul de la Luxemburg, care va intervieva propunerile Romaniei, face o selectie dura, unul din cinci candidati este respins."Sunt si eu curios daca persoanele care au fost selectate le indeplinesc si daca Romania nu se va face de rusine atunci cand se va ajunge in fata acelui comitet", a declarat Valentin Mircea pentruMinistrul de Externe, Teoder Melescanu, nu a participat la audierile tuturor celor 18 candidati pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, iar din acest motiv procedura ar putea fi viciata.Concret, potrivit procedurii oficiale, articolul 2, alineatul 2: "Pentru procedurile de audiere, deliberare si selectie a candidatilor, Comisia este valabil intrunita prin prezenta tuturor membrilor. Pentru toate celelalte chestiuni, Comisia este valabil intrunita in prezenta a cel putin 3 membri."Comisia a fost formata din ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, presedintele CSM, judecator Simona Marcu, fostul judecator roman la CEDO, Corneliu Barsan, si fostul judecator roman la Tribunalul UE, Andrei Popescu.Melescanu ar fi lipsit insa de la parte dintre audieri, iar in alte cazuri ar fi fost inlocuit cu un functionar din cadrul Ministerului de Externe.Fost sef al Corpului de Control al premierului Dacian Ciolos si fost vice-presedinte al Consiliului Concurentei, Valentin Mircea a candidat pentru aceasta functie.El a explicat pentru Ziare.com de ce vrea sa ceara acum mai multe informatii de la Ministerul Justitiei si a facut precizari privind prezenta lui Teodor Melescanu la aceste interviuri."Iau in considerare in primul rand faptul ca procedura de selectie a unui judecator doar a inceput. Adica selectia facuta la nivelul Ministerul Justitiei si al Guvernului Romaniei este doar primul pas si urmeaza etapa finala, cea de la Luxemburg, inainte de a se proceda la numire.Eu vreau sa lamuresc situatia, nu vreau sa contest ceva. Am cerut in scris Ministerului Justitiei in acest moment, si astept inca un raspuns, cum s-a facut punctarea. Ce punctaj am primit eu si ce punctaj au primit cei care au fost in final selectati, ca sa-mi dau seama de diferenta dintre mine si ei", precizeaza fostul sef al Corpului de Control.Valentin Mircea spune ca a solicitat acest punctaj si o bibliografie si inainte de interviu: "Am cerut niste criterii mai precise, sa vad la ce se asteapta comisia. Nimic".Interviul ar fi decurs firesc, o discutie substantiala: "Tocmai de aceea, macar ulterior interviului respectiv, cred ca mi se poate da aceasta sansa de a sti in ce masura raspunsurile mele au fost potrivite, nu au fost potrivite si de ce anume. Motivatia deciziei luate.Am spus, in egala masura, motivatia deciziei de selectare a principalilor candidati, a celor care sunt pe lista scurta."Potrivit criteriilor de numire, de pe site-ul Tribunalului Uniunii Europene, nu toti candidatii le-ar indeplini, spune Valentin Mircea."Exista dubii. Nu judec eu acest aspect. Se cere experienta la nivel inalt, stapanirea limbii franceze, aceasta era obligatorie la Curtea de Justitie, independenta fara niciun fel de dubiu, asupra a ceea ce se intampla. Sunt si eu curios daca persoanele care au fost selectate indeplinesc criteriile si daca Romania nu se va face de rusine atunci cand se va ajunge in fata acelui comitet", explica Valentin Mircea.Acesta a precizat ca, in urma cu mai multi ani, Comitetul de la Luxemburg ar fi respins un fost consilier prezidential roman, profesor universitar, pe motiv ca ar fi lucrat prea mult alaturi presedintele Romaniei, persoana importanta politic."Avea cunostinte, avea experienta la nivel, insa criteriul independentei, care chiar este subliniat de acest comitet, s-a socotit ca nu-l indeplinea. Iata ca se poate", a spus Valentin Mircea.Potrivit acestuia, selectia de la Luxemburg ar fi una dintre cele mai dure din institutiile europene.Un raport european arata ca acest comitet ar fi respins in ultimii ani circa 17% dintre candidati si motiveaza de ce s-ar fi intamplat asta: lipsa de experienta, de independenta etc."Exista un nivel de exigenta foarte mare, aproximativ 1 din 5 candidati propusi este respins", spune Valentin Mircea.Acesta ne-a relatat ca ministrul Melescanu nu a fost prezent la audierea sa."Am tot sperat sa apara. Nu a fost. Am aflat ulterior, de la alti candidati, ca nu a fost in prima zi de interviuri, pe data de 11. Informatia este sub rezerva ca ar fi fost in anumite momente. El trebuia sa fie acolo in permanenta. In data de 12, am aflat de la alti candidati, ca a venit in locul sau un director din MAE", ceea ce din nou nu corespunde procedurii aprobate, unde se vorbeste de ministru si nu de un reprezentant al acestuia.Cele trei propuneri facute de comisie urmeaza sa fie inainte Guvernului. In cazul in care Guvernul nu este de acord cu propunerea inaintata de comisia de selectie, va alege motivat din lista de rezerva.In cazul in care Guvernul nu este de acord cu niciuna dintre propunerile prezentate, se reia procedura de selectie.In termen de maximum 5 zile lucratoare de la aprobarea de catre Guvern a candidatului in numele Romaniei pentru functia de judecator al Tribunalului Uniunii Europene, Guvernul inainteaza propunerea sa Consiliului UE.este doctor in drept al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti, specializarea Drept procesual civil, licentiat in Drept al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti (promotia 1998).Este judecator la Tribunalul Bucuresti (din august 2009), formator la Institutul National al Magistraturii (drept civil si drept procesual civil) din octombrie 2007, asistent universitar in cadrul Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti (drept procesual civil) din octombrie 2002.a fost procuror general al Romaniei in perioada 1998-2001. In august 2014, Mircea Criste s-a inscris in Partidul Liberal Reformator condus de Calin Popescu Tariceanu, iar peste cateva luni, in decembrie 2014, a fost numit adjunct al Avocatului Poporului incepand din decembrie 2014, la propunerea lui Victor Ciorbea.Mircea Criste a iesit in evidenta in februarie 2017, dupa adoptarea OUG 13 care a scos sute de mii de romani in strada, cand s-a delimitat de pozitia ferma de condamnare a controversatului act normativ exprimata de Universitatea de Vest Timisoara, retragandu-se din Consiliul Facultatii de Drept.este profesor universitar si conducator de doctorate la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative. In perioada 2005-2011, ea a fost membru in Consiliul Superior al Magistraturii din partea societatii civile.