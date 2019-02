O asociatie de procurori ii cere demisia lui Toader: OUG 7 incalca Constitutia si nu respecta principiului separatiei carierelor

Problemele OUG 7/2019

Potrivit "Initiativei pentru Justitie", aceasta OUG incalca Constitutia si nu respecta principiului separatiei carierelor. Asociatia mai arata ca Toader a comunicat in spatiul public informatii neadevarate, indicand Consiliul Superior al Magistraturii drept autor al modificarilor contestate de corpul magistratilor adoptate prin respectiva ordonanta de urgenta."In cazul in care acesta refuza sa-si asume raspunderea pentru procedura de adoptare si continutul OUG nr. 7/2019 si sa-si dea demisia, solictam prim-ministrului si presedintelui Romaniei sa procedeze la eliberarea acestuia din functia de ministru al justitiei", arata "Initiativa pentru Justitie", intr-un comunicat de presa semnat de copresedintii asociatiei, procurorii Sorin Marian Lia si Bogdan Ciprian Pirlog.Procurorii precizeaza ca recentele masuri legislative sunt contrare principiului constitutional al unitatii de actiune ce caracterizeaza activitatea Ministerului Public, ii implica in mod nejustificat pe judecatori in politica penala a statului (plasandu-i in subordinea ministrului Justitiei, in masura in care vor putea detine functii de conducere la nivelul parchetelor) si creeaza discriminari sub aspectul promovarii in sistemul judiciar prin aceea ca nu permit si procurorilor sa ocupe functii de conducere la nivelul instantelor."Asociatia Initiativa pentru Justitie atrage atentia asupra faptului ca incalcarea regulii generale din sistemul judiciar privind promovarea in functiile de conducere exclusiv in ierarhia functiei de procuror sau, dupa caz, de judecator, poate conduce la confuzii grave privind rolul judecatorilor si procurorilor in cadrul autoritatii judecatoresti, fiind de natura sa afecteze negativ perceptia asupra independentei justitiei", arata "Initiativa pentru Justitie".Asociatia mai cere Avocatului Poporului sa-si indeplineasca rolul constitutional si sa procedeze la sesizarea imediata a Curtii Constitutionale cu privire la dispozitiile neconstitutionale ale OUG nr. 7/2019."Initiativa pentru Justitie" considera demersul Vioricai Dancila "de invitare" a reprezentantilor CSM si ai asociatiilor profesionale ale magistratilor de participare la discutii pe marginea legislatiei in domeniul justitiei ca fiind unul "formal, avand exclusiv scopul unui castig de imagine si o incercare de a induce organismelor Uniunii Europene perceptia falsa ca modificarile legislative au fost adoptate in urma unor consultari efective cu corpul magistratilor si cu institutiile fundamentale ale autoritatii judecatoresti"."Prezenta Asociatiei nu ar avea alt efect decat acela de a credibiliza autorii regresului legislativ din domeniul Justitiei, precum si pe cele trei asociatii fantoma, AMR, APR si UNJR care si-au pierdut orice sustinere in randul magistratilor si care, prin cooperarea activa si servila cu decidentii modificarilor nocive ale legilor justitiei, au contribuit activ la dezastrul cu care se confrunta sistemul judiciar in prezent", conchide "Initiativa pentru Justitie".Reactia vine dupa ce Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" au refuzat invitatia premierului Dancila de a particpa la aceste discutii.I.S.