O noua runda de intrebari pentru Tudorel Toader in Parlamentul European: Urmeaza audierea din Comisia JURI

Foto: Captura Parlamentul European

Intalnirea are loc dupa ce, tot astazi, Tudorel Toader a prezentat in cadrul Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) prioritatile din Justitie ale Presedintiei romane la Consiliul UE.In timpul audierii, parlamentarii europeni i-au cerut explicatii in legatura cu modificarile in ce priveste legislatia romaneasca, asaltul asupra statului de drept si libertatilor cetatenilor. Eurodeputatii care au luat cuvantul au cerut asigurari ca Romania nu va legaliza coruptia si nu va repeta episodul din 10 august, cand protestatari pasnici au fost gazati si raniti de fortele de ordine. In plus, i-au cerut sa nu dea OUG prin care persoanele condamnate definitiv de completurile de 5 judecatori sa poata contesta sentintele.Audierea lui Tudorel Toader a intarziat 45 de minute. Seful Comisiei JURI, Pavel Svoboda, anunta ca ministrul are la dispozitie 20 de minute pentru a prezenta prioritatile Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, pe domeniul Justitie. Dupa aceasta prezentare urmeaza intrebarile.Tudorel Toader prezinta in JURI datele pe care le-a prezentat si in comisia LIBE.- Spunea o doamna parlamentar din comisia LIBE ca Romania trebuie sa fie in inima Europei, dar trebuie sa va spun ca si Europa este in inima romanilor.- Eu ca ministru am apreciat rolul pe care il aveti in aceasta constructie europeana.- Am adus toate cele 15 dosare legislative si non-legislative preluate de la Presedintia Poloniei.