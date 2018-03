Oficiali ai Comisiei Europene vin la Ministerul Justitiei, pentru o serie de discutii privind MCV-ul

Dancila a cerut ridicarea MCV-ului, la Bruxelles, Timmermans i-a raspuns, la Bucuresti

Intalnirea vine in contextul in care premierul Viorica Dancila a cerut ridicarea MCV-ului, iar prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a replicat ca Mecanismul va fi mentinut cat e nevoie, pentru ca nu are deadline.Astfel, la sediul Ministerului de Justitie vor avea loc mai multe intalniri, care vor aborda modificarile aduse celor doua Coduri, la discutii urmand sa participe reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Camerei Deputatilor si Senatului.O alta intrevedere vizeaza Codul civil, Codul de procedura civila, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar, transmite Agerpres.Strategia Nationala Anticoruptie - recomandarea 11 - se va afla, de asemenea, pe agenda discutiilor.In 6 martie, Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei s-a reunit la Ministerul Justitiei pentru pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul MCV."Obiectivul reuniunii a fost pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul MCV, care va avea loc in perioada 14-16 martie 2018, atat din punct de vedere logistic, cat si din perspectiva contributiilor necesare pregatirii raportului de progrese ce urmeaza a fi prezentat institutiei europene", se preciza intr-un comunicat transmis de Ministerul Justitiei.Comisia MCV a fost instituita prin Hotararea Guvernului nr. 216/2012 privind accelerarea implementarii obiectivelor de referinta prevazute in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare.Comisia are ca atributie evaluarea modalitatii in care toate institutiile implicate in realizarea obiectivelor MCV isi indeplinesc sarcinile, potrivit competentelor acestora, armonizarea eforturilor in cadrul MCV si asigurarea dialogului si cooperarii intre institutiile implicate.Ridicarea MCV este asumata, public, de guvernul Dancila, premierul abordand aceasta tema si la intalnirile pe care le-a avut cu diversi ambsadori la Bucuresti Aflata la Bruxelles la finalul lunii februarie, Viorica Dancila a precizat ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) ar trebui sa fie ridicat inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene.Raspunsul oficialilor europeni a venit la inceputul lui martie, la Bucuresti,unde prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a spus clar membrilor Comisiei Iordache ca isi doreste ca Romania sa scape de MCV in 2019, cand va prelua presedintia UE, insa le-a atras atentia ferm politicienilor ca, daca nu respecta recomandarile Comisiei Europene, aceasta nu va ezita sa prelungeasca supravegherea tarii noastre.MCV-ul nu are deadline si va fi mentinut oricat e nevoie, a fost replica lui Timmermans.