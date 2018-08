Ordonanta anuntata de Toader incalca o decizie CEDO, privind securitatea raporturilor juridice

Cazul Brumarescu vs. Romania

Radu Carp a reactionat, joi, pe Facebook, dupa ce ministrul Justitiei a anuntat, miercuri seara, ca-i va propune premierului adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, Tudorel Toader precizand ca va face aceasta propunere intr-un timp scurt,dupa terminarea concediilor."Cum se pare ca majoritatea celor care pot avea o opinie sunt in vacanta, in afara de Tudorel Toader care are multe idei, imi revine obligatia sa atrag atentia ca revizuirea hotararilor judecatoresti definitive prin OUG ar contraveni principiului securitatii raporturilor juridice, asa cum este definit de CEDO in Brumarescu c. Romania, iar nerespectarea puterii lucrului judecat a dus la condamnarea Romaniei in acest caz", a scris Radu Carp.Dan Brumarescu este primul roman care si-a castigat imobilul nationalizat in urma unui proces intentat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, a deschis practic calea reusitei in celelalte cazuri de nerestituire a imobilelor nationalizate, aflate pe rolul CEDO.Curtea a stabilit ca, in acest caz, a fost o incalcare a art. 6 alin. 1 din Conventia Drepturilor Omului, in sensul ca nu a existat un proces echitabil si i s-a refuzat dreptul de acces la justitie.Acest lucru a fost posibil prin admiterea recursului in anulare promovat de procurorul general al Romaniei, cu incalcarea principiului securitatii juridice de care se bucura o hotarare judecatoreasca irevocabila si intrata in autoritatea de lucru judecat.CEDO a constatat ca, prin desfiintarea unei hotarari irevocabile, prin ruperea justului echilibru care trebuie sa existe intre interesul general al comunitatii si imperativul apararii drepturilor fundamentale ale individului, ce nu trebuie sa suporte o sarcina speciala si exorbitanta, in cazul lui Brumarescu s-ar fi incalcat un alt articol din Conventie.In ianuarie 2001, CEDO a decis ca statul roman trebuie sa-i restituie lui Brumarescu vila din cartierul bucurestean Cotroceni, pe care o castigase si la instantele interne, si sa-i restituie in natura sau sa-i dea 136.000 de dolari pentru unul dintre apartamentele imobilului care fusese vandut de stat, in 1974, chiriasului care locuia acolo.Totul a inceput in 1950, casa parintilor lui Dan Brumarescu a fost nationalizata, fara sa primeasca vreo compensatie.In 1993, Brumarescu si-a recastigat casa in instanta, judecatorii aratand ca nationalizarea ei a fost ilegala. In 1994, Brumarescu a reintrat in posesia casei.Ulterior, in martie 1995, procurorul general al Romaniei a cerut anularea sentintei din 1993 - dupa ce chiriasul a solicitat un recurs in anulare - argumentand ca imobilul a trecut in proprietatea statului printr-o lege si ca modul in care aceast act normativ a fost aplicat nu poate fi revizuit de instanta, fiind un domeniu al puterii executive sau legislative.I.S.