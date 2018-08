Ordonanta de urgenta pentru ca Toader sa-l tina in functie pe actualul sef al Inspectiei Judiciare

Ziare.

Judecatorul Lucian Netejoru, considerat un apropiat al Oanei Haineala, fosta adjuncta a ministrului Iordache in vremea OUG 13, a fost numit la sefia IJ, pentru un mandat de 3 ani, prin Hotararea 702 din 30 iunie 2015 . Functia se ocupa prin concurs, iar mandatul poate fi innoit o singura data.Dar un nou concurs nu se poate organiza pentru ca regulamentul a fost desfiintat in instanta si trebuie mai intai modificat. Legea 317/2004 prevede ca inspectorul sef adjunct este inlocuitorul de drept al inspectorului-sef si aceeasi lege mai spune ca "organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct se anunta cu cel putin 3 luni inaintea datei acestora".Insa, tot la 1 septembrie expira si mandatul inspectorului sef adjunct, procurorul Gheorghe Stan, numit prin Hotararea CSM nr.703/2015 In aceste conditii, un nou sef al IJ urma sa fie pus cu delegatie de plenul CSM.Insa, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis sa isi impuna propria vointa si sa mearga pe calea adoptarii unei ordonante de urgenta prin care Lucian Netejoru si Gheorghe Stan sa ramana la conducerea IJ "pana la data ocuparii functiei in conditiile legii".In expunerea de motive a ordonantei de urgenta, care modifica Legea 317/2004, ministrul Justitiei invoca faptul ca "nu exista o dispozitie legala care sa reglementeze expres modul de asigurare a interimatului pentru aceste functii", iar situatia de fata "este una extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, fiind necesara o interventie urgenta de natura legislativa care sa acopere lacuna legislativa in aceasta materie".CSM are cu totul alta viziune. Comisia 1 pentru legislatie si cooperare interinstitutionala si-a insusit in iulie punctul de vedere al Directiei legislatie, documentare si contencios potrivit caruia CSM este cel care poate numi un sef al Inspectiei Judiciare prin delegatie ceea ce urma sa se intample saptamna viitoare. Doar ca votul in CSM nu e la fel de sigur ca o ordonanta de urgenta. Ramane de vazut daca OUG va fi emisa fara avizul CSM.Lucian Netejoru a fost in repetate randuri suspectat ca a luat anumite decizii care au convenit actualei majoritati guvernamentale si ca, in mandatul sau, Inspectia Judiciara a pus presiune pe magistrati.