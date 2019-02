Ordonanta Toader de modificare a Legilor Justitiei a fost publicata in Monitorul Oficial

Ziare.

O forma oficiala a controversatului text, care aduce modificari esentiale in functionarea Ministerului Public, dar si a principalelor parchete si atenteaza la independenta procurorilor, nu a fost facuta publica pana acum, magistratii acuzand faptul ca modificarile au fost tinute secrete si nu s-au discutat cu cei pe care ii afecteaza.Ordonanta, care a declansat critici dure atat din partea institutiilor din Justitie, a asociatiilor magistratilor, dar si a Comisiei Europene a fost publicata in Monitorul Oficial la o zi dupa adoptarea in sedinta de guvern.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat marti, la finalul sedintei de Guvern, mai multe modificari realizate prin Ordonanta de Urgenta si care privesc legile justitiei Astfel, functiile de conducere din cadrul Ministerului Public nu mai pot fi ocupate prin delegare, ceea ce pune presiune pe procesul de numire a procurorilor sefi, modificarea vizand situatii similare cu cele din prezent la numirea noului sef al DNA, unde se afla un interimar pe perioada derularii procesului de numire, blocata de o bucata de vreme la Cotroceni.Mai mult, pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM (cu o majoritate considerata favorabila lui Tudorel Toader), nu se sectia de procurori din CSM, ca pana acum (unde candidatii propusi de Toader au primit in majoritate aviz negativ).In plus, au fost decise mai multe modificari in funtionarea Sectiei de investigare a magistratilor, care devine stat in stat, fiind practic scoasa de sub autoritatea procurorului general, Augustin Lazar.