Parchetul General ancheteaza cum a obtinut Tudorel Toader un post de notar la Iasi

Care ar fi scopul

Ziare.

com

Potrivit unor surse judiciare, in acest caz, la data de 7 septembrie 2018, s-a dispus inceperea urmaririi penalepentru infractiunile de abuz in serviciu (prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal) si folosire a functiei pentru favorizarea unei persoane (art. 301 alin. 1 Cod Penal) . Practic, ancheta vizeaza in acest moment fapta si nu este investigata o persoana anume.Cazul este pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Stiu ca au fost solicitate informatii de la Uniunea Notarilor, informatii care au si fost comunicate", a fost prima declaratie a lui Tudorel Toader, pentru stiripesurse.ro.Ziare.com a dezvaluit pe 3 septembrie ca ministrul Tudorel Toader se pregateste sa se autonumeasca in functia de notar public.El a solicitat, in august, Uniunii Notarilor sa ceara Ministerului Justitiei suplimentarea functiilor de notar, astfel incat sa intre in acest corp profesional in calitate de fost membru al Curtii Constitutionale.Ordinul prin care a fost pusa in aplicare decizia de admitere a solicitarii lui Tudorel Toader a fost semnat de secretarul de stat in Ministerul Justitiei Nicolae Liviu Popa.Solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a deveni notar public cu un post in localitatea Iasi, circumscriptia Judecatoriei Iasi, ar avea ca scop aducerea fiului cel mare, Ionut Alexandru Toader, in prezent notar intr-o comuna din judet, intr-un post la oras, au declarat pentru G4Media surse din Ministerul Justitiei. In prezent, fiul lui Tudorel Toader este asociat cu Andi Cheptine, presedintele Camerei Notarilor din Iasi. Intr-o declaratie pentru Adevarul, Cheptine a explicat ca Toader a fost inclus in circumscriptia Iasi, insa nu va activa, deoarece a fost suspendat din functie.Presedintele Camerei Notarilor a mai precizat ca institutia din Iasi nu a avut nicio atributie in ceea ce priveste numirea in functia de notar a lui Tudorel Toader, procedura fiind derulata de catre Ministerul Justitiei.