Sindicalistii din penitenciare: 12.000 de euro ar primi un detinut "cazat impropriu". Pe victimele infractorilor cine le despagubeste, domnule Toader?

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor ia act de initiativa ministrului Justitiei - ca fostii detinuti, care au stat in conditii improprii in penitenciare in perioada iunie 2012 - octombrie 2017, sa beneficieze de o despagubire intre cinci si opt euro pentru fiecare zi de detentie - si avanseaza cateva propuneri, menite sa imbunatateasca proiectul lui Tudorel Toader.Primul amendament este acela cadaca scopul este acela de a repara o nedreptate."Cu siguranta ca aceste conditii nu au fost improprii doar in perioada 2012 - 2017", argumenteaza sindicalistii din penitenciare.Al doilea amendament ii vizeaza pe"Plata acestei despagubiri sa se faca in mod egal pentru fiecare zi de serviciu in conditii improprii pentru angajatii sistemului penitenciar. Daca situatia este atat de grava, consideram ca toti cei care au trait si lucrat in aceste conditii trebuie sa fie despagubiti", se arata in documentul remisAl treilea amendament propus este ca "Documentul argumenteaza: "Consideram ca daca Statul Roman isi poate permite sa premieze hoti, talhari, corupti, criminali trebuie sa poata plati o despagubire si victimelor sau familiilor acestora pentru suferintele indurate".Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a facut si cateva calcule: astfel,"Un premiu la care romanul platitor de impozite nu poate visa, desi daca se aplica criteriile din legea recursului compensatoriu la Romania, am constata ca traim cu totii intr-o tara improprie", este comentariul sindicalistilor.In ceea ce priveste recursul lui Tudorel Toader la CEDO, pentru a justifica aceasta masura, sindicalistii din penitenciare spun ca afirmatia este falsa."In realitate CEDO ne obliga la masuri care sa modernizeze sistemul penitenciar si nu ne impune nici gratieri mascate si nici premii pentru infractori", concluzioneaza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.Proiectul de lege care vizeaza acordarea de despagubiri financiare detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare nu are prevazut si impactul financiar pentru stat, acesta urmand sa fie stabilit de Administratia Nationala a Penitenciarelor, spune ministrul Justitiei, Tudorel Toader "Vom stabili suma, ca sa nu fie impactul financiar prea mare. Nu stabilesc eu. In momentul in care va fi stabilit numarul total de zile de conditii necorespunzatoare, atunci vedem impactul si apreciem cat este suma de despagubit", a declarat, miercuri, ministrul Justitiei.Pe scurt, este vorba de mii de detinuti care au fost incarcerati dupa 24 iulie 2012 si eliberati pana la data de 19 octombrie 2017. Printre infractorii celebri care au fost incarcerati in aceasta perioada se numara mai multi politicieni:- fostul premier Adrian Nastase - condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare in dosarele Zambaccian si Trofeul Calitatii, care a fost liberat in august 2014;- fostul senator PSD, Catalin Voicu, condamnat la 7 ani de inchisoare pentru coruptie, eliberat in februarie 2016;- fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, condamnat la cinci ani si jumatate in dosarele Transfromatorul si Spaga pentru contracte la ministerele Justitiei si Sanatatii, eliberat in august 2017.