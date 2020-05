Prima reactie a lui Tudorel Toader, dupa decizia CEDO care ii da dreptate lui Kovesi

Ziare.

"Regula generala este la nivel national si european ca nu se comenteaza hotararile instantelor. Ele se respecta si atat. Sigur ca probabil va fi momentul in care voi comenta, dar ce as putea spune? Ca pe firul acestui proces de demitere au fost practic trei factori care si-au implinit misiunea. Eu, ca ministru, am facut raportul de evaluare si am propus revocarea. Dupa aceea, a fost sesizata Curtea Constitutionala.Ministrul nu este autor al dreptului de sesizare a Curtii. O face Guvernul, presedintele Camerei, presedintele Senatului. CCR a dat o decizie si presedintele a revocat-o in baza acelei decizii. Presedintele nu a revocat-o in baza propunerii mele, ci decizia CCR - ea se executa. Eu cam asta pot sa spun", a declarat Tudorel Toader pentru Buna Ziua Iasi.Amintim ca CEDO a decis, marti, ca Romania a incalcat drepturile omului in cazul demiterii fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi. Astfel, CEDO a decis ca Laurei Codruta Kovesi i-au fost incalcate dreptul la un proces echitabil si dreptul la libera exprimare.Precizam ca Laura Codruta Kovesi, actualul procuror sef al Parchetului European, a reclamat ca atunci cand a fost demisa din functia de procuror-sef DNA, pe 9 iulie 2018, prin decretul presedintelui Klaus Iohannis in urma unei decizii a Curtii Constitutionale, i s-au incalcat doua drepturi fundamentale: dreptul la un proces echitabil si dreptul la libera exprimare.