Primii 9 candidati pentru functia de judecator la Tribunalul UE sustin interviul astazi

Potrivit MJ, cei 18 candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul UE sunt: Cristiana Georgeta Budileanu, Diana Magdalena Bulancea, Cristina Butacu, Mircea Criste, Andreia Liana Constanda, Camelia Lilieana Gheorghiu, Laura Mihaela Ivanovici, Constantin Virgil Ivan-Cucu, Claudia Jderu, Ioana Andreea Mares, Petre Matei, Valentin Mircea, Ionel Olteanu, Razvan Horatiu Radu, Mirela Stancu, Ecaterina Raluca Toma, Elena Diana Ungureanu, Irina Zlatescu.Dintre acestia, Diana Magdalena Bulancea este judecator la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios, fiind sotia lui Marius Bulancea, sef al Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din DNA. In anul 2017, ea a fost detasata la Tribunalul Uniunii Europene.Magistratul Razvan Horatiu Radu a fost subsecretar de stat in MAE, agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene si agent guvernamental la CEDO.Pe 10 august, MJ a demarat selectia pentru desemnarea candidatului Romaniei la functia de judecator la Tribunalul UE.Romania se numara printre cele noua state membre chemate sa desemneze un judecator suplimentar la Tribunalul UE. Cei noua judecatori vor fi numiti incepand cu 1 septembrie 2019.La data de 24 iulie 2018, Guvernul a aprobat, prin memorandum, procedura pentru desemnarea candidatului tarii noastre la functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene.Astfel, poate fi desemnata drept candidat al Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul UE persoana care ofera depline garantii de independenta si care are capacitatea ceruta pentru exercitarea unor inalte functii jurisdictionale.Judecatorii Tribunalului nu pot exercita nicio functie politica sau administrativa, nicio activitate profesionista, remunerata sau nu, in afara cazului in care Consiliul UE, hotarand cu majoritate simpla, acorda o derogare cu titlu exceptional.Dosarele depuse au fost analizate de o Comisie de selectie iar lista candidatilor care vor sustine interviul a fost publicata pe site-ul Ministerului Justitiei, al Ministerului Afacerilor Externe si al Consiliului Superior al Magistraturii. Candidatii ale caror dosare au fost selectate vor fi notificati individual, in vederea sustinerii unui interviu in fata Comisiei de selectie, prezidata de ministrul Justitiei.La finalizarea audierilor, comisia selecteaza candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, precum si doua propuneri de rezerva, in ordinea punctajului obtinut. Propunerile Comisiei de selectie vor fi comunicate Guvernului spre aprobare iar Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului Romaniei pentru functia de judecator al Tribunalului Uniunii Europene.Judecatorul roman va fi numit de comun acord de catre guvernele statelor membre, dupa consultarea comitetului prevazut la articolul 255 TFUE.