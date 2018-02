Proba nemerniciei

Radu F. Alexandru este un dramaturg, prozator si politician roman, fost senator.

Ziare.

com

La mai putin de patru luni de la numire, Tudorel Toader a procedat la o evaluare a procurorului general Augustin Lazar si a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi si a precizat faptul ca evaluarea sefilor celor doua institutii a fost facuta de el, fara niciun fel de presiune si ingerinta.Concluzia? Nu era oportuna declansarea mecanismului institutional de revocare din functii a acestora. Decizia asumata era departe de cea asteptata de presedintele PSD Liviu Dragnea, care nu a intarziat sa-si exprime dezamagirea fata de felul in care ministrul "independent politic" a inteles sa onoreze asteptarile de la el. Supararea lui Dragnea, precaritatea gandiri politice care il defineste l-au facut sa ignore argumentele pe care Toader le-a invocat si pe care le-am identificat, pe acest site, la data producerii lor ca amenintari explicite la adresa celor doi magistrati.Oportunitatea si momentul punctual erau cele doua obstacole peste care atunci ministrul Justitiei nu considera potrivit sa se aventureze. Promitea insa o atenta monitorizare si, atentie! un audit extern care urmau sustine concluziile proximei analize la care, pe langa Parchetul General si DNA, urma sa fie supus si DIICOT."Rezultatul evaluarii activitatii procurorului general al Romaniei, domnul Augustin Lazar, precum si a procurorului sef al DNA, doamna Laura Codruta Kovesi, cu speciala raportare la efectele Deciziei nr. 68/2017 a Curtii Constitutionale a Romaniei", prezentat zilele trecute, nu are la baza auditul extern cu care ministrul Tudorel Toader s-a angajat in fata lumii intregi!In locul unei analize obiective, temeinice si lipsite de orice suspiciune de partizanat politic, exact ce ar fi asigurat auditul extern promis, Tudorel Toader a optat in favoarea unui rechizitoriu in care nici unul din cele 20 de capete de acuzare nu este sustinut de probele care sa-l faca credibil. Indemnul "parintesc" facut de Liviu Dragnea sa nu se (mai) faca de ras a avut ecoul scontat.Prin incalcarea inadmisibila al unui angajament asumat public, prin minciuna de care se face impardonabil vinovat, ministrul Tudorel Toader dovedeste flagrant ca cinstea, onoarea ce-ar trebui sa defineasca fiinta unui om care ocupa o demnitate atat de inalta ca cea pe care o ocupa ii sunt straine!O ora si douazeci de minute i-au trebuit ministrului Justitiei sa citeasca rechizitoriul impotriva procurorului-sef al DNA. Nu a acceptat sa raspunda la nicio intrebare a ziaristilor, nu s-a simtit dator cu nicio explicatie. Tot ce considera ca are de spus a fost spus intr-o emisie verbala continua, cu ochii pe foile ascunse atent de ochiul indiscret al camerelor TV, dand asigurari ca intreg expozeul va fi postat pe site-ul Ministerului. Fals. Tudorel Toader a recidivat in minciuna!A facut-o, deliberat, intr-un moment in care ii era limpede ca nimeni nu poate sa-l urmareasca si sa inregistreze suita de acuze aruncata de-a valma in capul unui om care trebuie condus spre o executie publica. S-a intrerupt din lectura, si-a scos ochelarii si a considerat ca a venit timpul sa se adreseze "de la om la om" romanilor adunati in fata televizoarelor. Ziaristii prezenti in incinta institutiei nu mai contau, nu mai aveau nicio importanta.Important erau oamenii carora trebuia sa le dea o explicatie cat mai plauzibila la o decizie care, stia prea bine, avea sa produca stupoare si revolta. In fond, nu oamenilor le-a vorbit si Laura Codruta Kovesi cand, intr-o incendiara conferinta de presa, a blamat limpede atentatul impotriva justitiei intr-un grotesc festival al inculpatilor?Exact aceeasi abordare directa, prin si dincolo de ecranul televizoarelor, a considerat Tudorel Toader ca si lui ii poate fi avantajoasa. Si, cu o voce bine impostata, plina de-o falsa emotie, a invocat situatia dureroasa, dramatica in care un om retinut sau condamnat pe nedrept poate sa ajunga sa-si petreaca o noapte, sau o saptamana, o luna sau chiar ani, in detentie. Fara sa aiba un suflet apropiat langa el, fara sa aiba cui sa se planga; ca sa nu mai vorbim despre daunele care i se cuvin, in eventualitatea in care intr-un tarziu ajunge sa i se dovedeasca nevinovatia, si pe care tot noi, bietii "contribuabilii", trebuie sa le suportam din buzunarele noastre. Asta e menirea DNA? Asta este justitia pe care ne-o dorim in tara asta?...Nu am transcris cuvant cu cuvant spusele ministrului, dar nu am interferat cu un semiton sensul spuselor lui. Comentariul nu este reprodus pe site-ul Ministerului, chiar daca este antologic. "Fiat justitia, pereat mundus!" (Sa se faca justitie, de-ar fi sa piara lumea) este invatatura pe care ne-au transmis-o cei din antichitate si sunt sigur ca nu a existat vreodata in lume, in orice punct al globului si in orice regim politic, un ministru al Justitiei care sa rastalmaceasca si sa ignore caracterul cu totul accidental al condamnarii unor oameni nevinovati si care sa-si permita sa infiereze justitia si institutiile ei pentru producerea unor asemenea nefericite intamplari.Ministrul Tudorel Toader a facut-o! Tot ce inseamna oameni nevinovati, fata de care Justitia a gresit vreodata impardonabil, trebuie sa stie azi, le spune Tudorel Toader, ca vina pentru nenorocirile prin care au trecut are un nume. Si numele asta e Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA.Este o proba de nemernicie pentru care nu cunosc calificativ.