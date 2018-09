Procurorii CSM vor organiza o intalnire intre Tudorel Toader si sefii parchetelor curtilor de apel

Ziare.

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat initierea demersurilor in vederea organizarii unei intalniri de lucru a Sectiei pentru procurori cu ministrul justitiei si procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel", se arata in decizia procurorilor CSM.Potrivit unor surse, decizia vine in contextul unei scrisori transmise de aproape 200 de magistrati catre ministrului Justitiei, prin care acestia isi exprima ingrijorarea fata anuntul privind evaluarea procurorului general si isi exprima sustinerea fata de Augustin Lazar . Magistratii mai arata in scrisoare ca afirmatiile lui Toader despre justitie pot aduce prejudicii."Domnule Ministru, subsemnatii, procurori si judecatori, cu respectarea principiului separatiei puterilor in stat si a obligatiei de rezerva ce incumba magistratilor, am luat act, cu ingrijorare, de afirmatiile dumneavoastra privitoare la activitatea magistratilor si la indepartarea Ministerului Public de la rolul sau constitutional, precum si de anuntul recent cu privire la declansarea inopinata a procedurii de evaluare a Procurorului General al PICCJ.Pe aceasta cale, procurorii semnatari ai prezentei scrisori isi exprima sustinerea fata de Procurorul General al PICCJ, domnul Augustin Lazar, precum si fata de pozitia Sectiei pentru procurori din cadrul CSM, raportat la deserviciile pe care afirmatii neinspirate cu privire la activitatea intregului Minister Public le pot aduce sistemului de justitie, in ansamblul sau", se arata in scrisoarea transmisa de magistrati ministrului Tudorel Toader.Unul dintre semnatari este si procurorul Andrei Bodean, candidat la sefia DNA "Judecatorii si procurorii semnatari subliniaza ca afirmatiile privitoare la sistemul judiciar, emise de Ministrul Justitiei, pot aduce prejudicii societatii in general, atat pe plan intern, cat si la nivel international. Consideram ca, in contextul desfasurarii unor anchete penale importante si cu puternic impact social, pozitia actorilor oficiali trebuie sa fie una echilibrata si responsabila.In ciuda presiunilor constante, exercitate in ultimul an de mass-media si de reprezentanti ai formatiunilor politice, reafirmam angajamentul de a ne exercita functia in conditiile legii si speram intr-un climat socio-politic care sa permita atingerea scopului actului de justitie: aflarea adevarului si protejarea drepturilor cetatenilor", mai spune scrisoarea.