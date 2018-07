Procurorul Lancranjan este verificat de Inspectia Judiciara dupa schimbul de replici cu Toader, pe tema abuzului in serviciu

Schimbul de replici

Verificarea vine ca urmare a unui schimb dur de replici pe care procurorul DNA l-a avut cu ministrul Justitiei pe tema reglementarii abuzului in serviciu.Alexandra Lancranjan este si formator la Institutul National al Magistraturii pe disciplina CEDO. Procurorul coordoneaza ancheta in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este anchetat pentru ca ar fi in spatele societatii Tel Drum."Verificarile prealabile urmeaza a fi efectuate in conformitate cu dispozitiile art.45 alin. 2, 3 si 4 lit. b din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata si ale art.12-19 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara.Etapa verificarilor prealabile este o etapa premergatoare cercetarii disciplinare, competenta Inspectiei Judiciare fiind, potrivit prevederilor art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, de a stabili daca exista indiciile savarsirii de catre magistrati a unei abateri disciplinare si de a se pronunta dupa caz, in functie de rezultatul verificarilor", au precizat pentru News.ro reprezentanti ai Inspectiei Judiciare.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a contrazis sambata seara ambasada Germaniei, pe tema abuzului in serviciu, sustinand ca aceasta infractiune nu este incriminata in mod distinct in Codul Penal german. Ministrul roman se insala, insa, potrivit procurorului DNA Alexandra Carmen Lancranjan, care sustine ca in Codul Penal german se reglementeaza clar pedeapsa pentru infractiunea de abuz in serviciu.Aceasta transmite, in acest sens, un mesaj ministrului Justitiei, despre care scrie ca, "pentru un om care se considera un profesionist al dreptului, este foarte important sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat, sa argumenteze fara a denatura realitatea juridica si atunci cand argumentele nu sunt in favoarea teoriei sale sa accepte fara a deturna textul legal sau a omite lucruri"."#punetimanapecarte", isi incheie postarea procurorul DNA, care este si formator la Institutul National al Magistraturii pe disciplina CEDO.Aambasada Germaniei la Bucuresti a informat saptamana trecuta ca abuzul in serviciu este pedepsit drastic in Germania, iar pedepsele pleaca de la simple amenzi pana la ani grei de inchisoare: "In Germania, urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar si din codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste pana la masuri disciplinare si chiar pedepse considerabile cu privare de libertate"Precizarea a venit in contextul in care Comisia Iordache, care a dezincriminat aproape in totalitate abuzul in serviciu in Romania, ministrul Justitiei, precum si premierul Viorica Dancila au declarat recent ca in majoritatea statelor europene, inclusiv in Germania, aceasta infractiune nu este pedepsita de lege.Cele mai recente declaratii in acest sens sunt ale premierului Dancila, care sustine ca le-a explicat oficialilor de la Bruxelles, Jean-Claude Junker si Frans Timmermans, ca doar in 7 tari UE mai este incriminat abuzul in serviciu, deci Romania a facut un lucru bun cand aproape ca l-a scos din Codul Penal.I.S.