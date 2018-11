Profesorii de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi strang semnaturi pentru demiterea lui Toader din functia de rector

Sursa: Reset Iasi

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a suspendat din aceasta functie dupa ce a fost numit la sefia ministerului.Decizia cadrelor didactice de a initia acest demers a fost luata in urma intalnirilor purtate de catre mai multe asociatii civice cu reprezentanti ai Senatului Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si a numeroaselor actiuni in cadrul societatii civile."Suntem incurajati sa avem o luare comuna de pozitie pentru a cere demiterea domnului Tudorel Toader din functia de rector (auto-suspendat) ", se arata in document."Consideram ca implicarea politica a domnului Tudorel Toader pune in pericol raporturile dintre reprezentantii universitatii cu partenerii sociali si educationali externi, raporturile dintre angajatii Universitatii noastre si, nu in ultimul rand, relatiile cu fostii, actualii si viitorii nostri studenti.Universitatea ieseana trebuie sa ramana o institutie europeana, democratica si apolitica, in acord cu valorile pe care le promoveaza in actele de infiintare si de functionare.", se arata in scrisoarea deschisa.I.S.