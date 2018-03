Proiect marca Tudorel Toader: Procurorul european urmeaza sa fie propus de ministrul Justitiei

Context

Propunerile Romaniei pentru functiile de procuror european ar urma sa fie facute de ministrul Justitiei.Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. In conformitate cu regulamentul, anchetele vor fi efectuate de catre procurorii europeni delegati (PED) situati in fiecare stat membru.Potrivit proiectului lui Toader, interviurile pentru aceasta functie vor fi realizate de o comisie prezidata de ministrul Justitiei. Nicio o alta institutie din Romania nu va avea vreun rol in cadrul acestei desemnari pentru functia europeana.Parchetul General si CSM vor avea doar cate un reprezentant in comisia de interviu. Aceasta comisie va fi condusa de ministrul Justitiei, iar din ea urmeaza sa faca parte si alti doi membri desemnati de acesta.Regulamentul privind Parchetul European a intrat in vigoare in 2017, iar potrivit acestuia institutia va efectua primele anchete la trei ani de la intrarea in vigoare, respectiv incepand cu 20 noiembrie 2020. Pana la acea data, EPPO trebuie operationalizat.In acest sens, trebuie avut in vedere ca se estimeaza ca procurorul-sef european ar urma sa fie numit in cursul anului 2018, in timp ce procurorii europeni si procurorii europeni delegati ar urma sa fie numiti in 2019.Primul semestru al anului 2019 este marcat de Presedintia Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, care si-a asumat printre prioritatile in domeniul justitiei penale facilitarea operationalizarii EPPO.Potrivit Regulamentului EPPO, fiecare stat membru va avea cate un procuror european, care isi va desfasura activitatea la sediul central al EPPO, de la Luxemburg.Conform art. 16 din Regulamentul EPPO, fiecare stat membru desemneaza trei candidati pentru functia de procuror european, iar numirea unuia dintre acestia se face de catre Consiliul Uniunii Europene, cu majoritate simpla, dupa primirea avizului motivat al unui juriu de selectie, pentru un mandat de sase ani, care nu poate fi reinnoit, dar poate fi extins de Consiliu cu maximum trei ani.Fiecare procuror-sef european va putea propune doi procurori europeni delegati care vor lucra efectiv in Romania. Procurorii europeni delegati sunt numiti pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reinnoit.Proiectul de lege pus in dezbatere publica de Tudorel Toader trebuie sa stabileasca procedura de desemnare a celor trei candidati pentru functia de procuror european din partea Romaniei.Potrivit initiativei legislative, ministrul Justitiei desemneaza trei candidati in numele Romaniei.Candidatii sunt selectati in urma unui interviu in fata unei comisii de selectiesi din care fac parte alte patru persoane. Este vorba de un membru CSM, desemnat de plenul institutiei, un reprezentant al Parchetului General, desemnat de procurorul general, un specialist in cooperare judiciara internationala in materie penala,, si un specialist in resurse umane,Pentru functia europeana pot candida magistrati cu minimum 15 ani vechime in functia de procuror sau judecator si care dispun de experienta relevanta in ceea ce priveste sistemul juridic romanesc, urmarirea sau judecarea infractiunilor financiare si cooperarea judiciara internationala in materie penala.In sprijinul ideii sale, de a fi cel care propune procurorul european, Tudorel Toader aduce ca argumente faptul ca foloseste aceasta procedura si in cazul numirilor la Biroul roman la Eurojust. "Solutia legislativa propusa prin prezentul proiect stabileste ca desemnarea candidatilor se face de catre ministrul Justitiei, in urma unei proceduri transparente", arata Tudorel Toader in expunerea de motive."Pe langa prevederile constitutionale in vigoare, un argument suplimentar in sprijinul desemnarii de catre ministrul Justitiei a candidatilor pentru functia de procuror european este insusi faptul ca numirea procurorilor europeni se face de catre Consiliul JAI, din care face parte ministrul roman al Justitiei", se mai arata in expunerea de motive.In initiativa legislativa se mai arata ca procurorul-sef european este cel care aproba numarul procurorilor europeni delegati in Romania si modul de organizare a acestora, "dupa consultarea si ajungerea la un acord cu ministrul Justitiei".La nivel intern, tinand seama de decizia procurorului-sef european, ministrul Justitiei stabileste prin ordin organizarea teritoriala a procurorilor europeni delegati in Romania, se mai arata in proiectul de lege.Procurorul european numit in numele Romaniei, inclusiv in cazul in care este numit procuror-sef european adjunct, precum si procurorul-sef european de cetatenie romana au dreptul la pasaport diplomatic.De la data numirii in functia de procuror european delegat si pana la data eliberarii din aceasta functie, procurorii europeni delegati in Romania sunt si raman procurori in intelesul Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.