Proiectul de gratiere din Parlament e o variatiune a OUG 13. Are aviz negativ de la CSM si Comisia pentru drepturile omului

"Alta intrebare?"

aceasta forma a proiectului arata ca dispozitiile se aplica "numai faptelor comise anterior datei de 18 ianuarie 2017"

CSM: Aviz negativ

Sursa: Camera Deputatilor

Comisia pentru Drepturile Omului: Aviz negativ

Sursa: Camera Deputatilor

Ziare.

com

"Se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoarea de pana la 5 ani, inclusiv aplicate de instanta de judecata", este primul articol al Proiectului de Lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate.Acest proiect de lege a fost adoptat tacit de Senat, pe 29 mai 2017, si de atunci se afla la Comisia juridica din Camera Deputatilor. La el s-au referit zilele acestea ministrul Justitiei, Tudorel Toader si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Camera Deputatilor este for decizional pentru aceasta initiativa legislativa.Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a explicat ca nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge apoi in plen.Proiectul de Lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate este aproape similar cu OUG 13/2017 de modificare a Codurilor Penale, care prevedea si gratierea unor fapte. In proiect au fost pastrate articolele privind gratierea faptelor. De altfel,In celebra seara in care fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, repeta obsesiv "Alta intrebare?", politicianul arata ca OUG 13/2017 a fost adoptata, dar si ca un proiect de lege privind gratierea unor pedepse va merge in procedura de urgenta in Parlament.Proiectul de lege a plecat cu avizul negativ dat de CSM pe 25 ianuarie 2017, pe OUG 13/2017, dupa o sedinta care a durat jumatate de ora, potrivit fisei tehnice de pe site-ul Camerei Deputatilor."Legile le face fie Guvernul, fie Parlamentul. Eu invit Parlamentul sa modifice OUG asa cum socoteste de cuviinta", a adaugat Iordache.OUG 13/2017 a fost abrogata cinci zile mai tarziu, prin OUG 14/2017, dar proiectul legislativ si-a continuat parcursul in Parlament.Dupa cum am spus, proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat pe 29 mai, apoi a ajuns la Camera Deputatilor. Potrivit casetei tehnice a proiectului legislativ , pe 13 iunie 2017, Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale l-a avizat negativ.