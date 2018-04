Raportul GRECO lipseste de pe site-ul Ministerului Justitiei, acolo unde e publicat insa raportul care critica DNA

Periplul raportului din care puterea de la Bucuresti nu iese deloc bine, la capitolul Justitie

Miercuri dimineata, la ora 11:00 (ora Romaniei), Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) a publicat un raport deloc favorabil Romaniei, in care puncteaza cam tot ce s-a petrecut in relatia politica/justitie in ultimul an, de la modificarile aduse Legilor Justitiei pana la impunerea unui prag pentru abuzul in serviciu.Versiunea in limba romana a ajuns si ea in presa, dar pusa la dispozitie tot de oficialii europeni, desi unul dintre motivele invocate la Bucuresti pentru intarzierea autorizarii a fost chiar timpul alocat unei traduceri in romana a documentului.Acest lucru nu s-a intamplat pana miercuri, la ora 13:30, cand am verificat, desi raportul privind activitatea DNA, prin care Tudorel Toader isi argumenta cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, este chiar pe prima pagina a site-ului Ministerului Justitiei.O delegatie GRECO a venit la Bucuresti, pentru o evaluare urgenta ad-hoc vizand Legile Justitiei din perspectiva luptei anticoruptie, iar ultimul raport adoptat este rezultatul acestei evaluari.Intr-un raport similar adoptat in decembrie 2017, GRECO a stabilit deja ca progresele actuale ale Romaniei in ceea ce priveste implementarea recomandarilor in domeniul prevenirii coruptiei in randurile parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor sunt "total nesatisfacatoare".- GRECO a anuntat ca a adoptat un nou raport ad-hoc privind reformele Justitie din Romania si invita partea romana sa autorizeze publicarea acestuia, dar si sa vina cu explicatii, in scris, in fata Consiliului Europei.- Ministrul Justitiei a anuntat ca autoritatile romane au primit raportul, acesta urmand a fi tradus in limba romana si inaintat Guvernului pentru a autoriza publicarea. Potrivit procedurii GRECO, informatiile continute in rapoarte sunt confidentiale, pana la data publicarii, se arata intr-un comunicat al ministerului.: Guvernul a adoptat un Memorandum privind raportul GRECO, insa a anuntat ca documentul ramane confidential pana la momentul la care il va publica GRECO, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Tema memorandumului era publicarea raportului."S-a adoptat. In ceea ce priveste publicarea, tine de GRECO. Pana in momentul publicarii, raportul este confidential", sustinea atunci Nelu Barbu.: Intrebat de Ziare.com, GRECO a anuntat, la ora 16:00, ca nu a primit nicio autorizare de la autoritatile romane, pentru a publica raportul. O ora mai tarziu, purtatorul de cuvant al Guvernului a reiterat pentru Ziare.com ca Executivul a adoptat Memorandumul de publicare si ca autorizarea trebuie comunicata GRECO de catre ministrul Tudorel Toader. L-am intrebat atunci si pe ministrul Justitiei, care ne-a raspuns, putin dupa ora 18:00: "Acum am primit, Acum am transmis catre GRECO".: La ora 11:00, GRECO a publicat raportul, unul extrem de critic privind modificarile, deja facute sau in intentie, aduse legislatiei din Justitie de catre majoritatea politica la Bucuresti. Totodata, documentul aminteste de intregul proces controversat prin care Tudorel Toader a incercat sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Ironic sau nu, raportul GRECO se incheie cu solicitarea adresata autoritatilor de la Bucuresti sa asigure o traducere oficiala in limba nationala si sa o publice, astfel incat publicul sa aiba acces la analiza pe care expertii anticoruptie o fac.