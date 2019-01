Recursul compensatoriu: Toader, asteptat luni sa vina cu solutii la valul de infractionalitate din ultima perioada

Solicitarea lui Iohannis

"Vom face o analiza generala a dinamicii fenomenului infractional, o noua evaluare a datelor statistice ale ANP, vom analiza cauzalitatea, structura, consecintele faptelor comise de catre beneficiarii legii. Luni (21 ianuarie, n.r.) vom avea o intrevedere cu doamna premier, ii voi prezenta rezultatele, propunerile legislative care pot fi luate", a declarat Tudorel Toader, intr-o declaratie de presa sustinuta, miercuri, la Ministerul Justitiei.Tot atunci, Toader a subliniat ca fenomenul infractional este mai scazut decat in anii anteriori, insa spusele sale au fost contrazise de procurorul general Augustin Lazar , care a precizat ca trebuia facut un studiu de impact privind recursul compensatoriu in urma cu 2 ani si ca se observa un grad de agresivitate la care au contribuit cei care au fost eliberati, parchetele fiind in situatia de a depune din nou eforturi pentru a-i prinde.In acelasi context, presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului Romaniei o analiza urgenta si solutii legate de recursul compensatoriu, sustinand ca nimeni nu trebuie sa se teama si siguranta cetateanului roman nu este negociabila.Reactiile vin dupa ce numeroase cazuri de violenta inregistrate in ultima perioada au avut ca autori persoane iesite mai devreme din inchisoare in baza recursului compensatoriu.Printre cazurile de recidivisti se afla cel de la Galati, unde o persoana in varsta a fost snopita in bataie si jefuita de un tanar care a beneficiat de recursul compensatoriu. Un alt caz este cel de la Medias, unde un om a fost omorat cu 11 lovituri de cutit de catre 3 agresori, unul dintre ei iesind mai devreme de dupa gratii in baza aceluiasi recurs.Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare la 19 octombrie 2017 si, potrivit acesteia, detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate.Aproape 11.000 de infractori au fost eliberati mai devreme din inchisori, intr-un an, in baza recursului compensatoriu. Datele apar in raspunsul semnat de ministrul Justitiei , Tudorel Toader, la o interpelare adresata de deputatul PNL Florin Roman.Potrivit ministrului Justitiei, in perioada 19 octombrie 2017 - 23 noiembrie 2018, au fost eliberate in total 13.277 de persoane private de libertate, dintre care 2.397 au fost eliberate la termen si 10.880 au beneficiat de eliberarea conditionata si regimul compensatoriu. Din totalul acestor persoane, 649 au revenit in penitenciare pentru ca au comis noi infractiuni , 188 dintre acestea fiind inchise pentru crima , tentativa de crima, viol si talharie.Legea recursului compensatoriu, in forma care a permis iesirea in numai un an de zile a 11.000 de infractori din puscarii a fost votata de PSD , ALDE si UDMR in toamna lui 2017.