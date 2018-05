"Replica lui Toader pentru Iohannis: Ca Basescu, da indicatii judecatorilor CCR!"

Ziare.

"Am citit afirmatia potrivit careia pe Legile Justitiei au fost trei decizii ale CCR. E firesc. Curtea se pronunta de fiecare data cand e sesizata. Fiecare lege e criticata si curtea se pronunta de cate ori este sesizata. Curtea a admis in total 22 de solutii legislative din totalul de trei legi cu sute de articole. Multe sunt de necorelare legislativa si nu pe fond.Am observat ca a exprimat preocupare pentru faptul ca prin Legile Justitiei au fost consacrate institutii noi. Sigur facea referire la acea sectie speciala pentru magistrati. Aici critica m-a surprins, pentru ca indirect critica decizia CCR care a consacrat constitutionalitatea respectivei solutii legislative", a spus Toader.Ministrul a adaugat ca presedintele are competenta constitutionala sa sesizeze CCR."Pentru mine era previzibil faptul ca o va sesiza; ramane sa motiveze sesizarea pentru ca eu, spre exemplu, nu pot sa anticipez care poate fi critica de neconstitutionalitate cu privire la infiintarea sectiei speciale, din moment ce CCR a constatat deja ca solutia este constitutionala", a continuat Toader.Intrebat daca judecatorii CCR ar trebui sa astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, acesta a precizat ca i s-a parut ca prin declaratia sa presedintele Iohannis ar fi dat indicatii judecatorilor CCR."Am vazut din declaratia presedintelui, ca si presedintele anterior (Traian Basescu - n.red.), ca da indicatii judecatorilor constitutionali sa nu se grabeasca si sa analizeze corect sesizarea. De unde ai deduce ca judecatorii se grabeau. Nu cred ca este necesara aceasta indrumare catre judecatorii CCR", a punctat el.Jurnalistii i-au transmis ministrului ca parlamentarii PSD au spus ca vor tine cont de punctul de vedere al Comisiei de la Venetia."Toti ne raportam la avizul Comisiei de la Venetia, in fapt, la standardele pe care le consacra comisia la acel patrimoniu constitutional comun. Nu uitati faptul ca din ea fac parte si tari care nu sunt membre ale UE, care nu fac parte din consiliu. Ne raportam la respectivele standarde si ne raportam fiecare in pozitia constitutionala pe care o are.Depinde cine solicita, pentru ce, depinde in ce faza a procesului legislativ se face, dupa cum depinde foarte mult si de stadiul adoptarii legii. Nu are importanta cand ceri, ci cand primesti", a raspuns Toader.Despre cat va dura pana cand comisia va da un raspuns, Toader a spus ca depinde de complexitatea intrebarii."In Ungaria a fost o comisie de experti destul de numeroasa, alte dati cand e o problema mai usor de clarificat comisia poate fi si de trei membri. Cat dureaza? Depinde de complexitatea intrebarii si de momentul in care intrebarea este primita.. Daca are timp sa primeasca si sa evalueaza, poate sa se pronunte, teoretic, atunci, daca nu, se duce in toamna", a raspuns ministrul Justitiei.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca a decis sa trimita pachetul de legi ale justitiei la CCR si sa sesizeze Comisia de la Venetia.Seful statului a precizat ca, dupa ce CCR se va exprima asupra chestiunilor semnalate in sesizarea lui, va face o noua analiza si va decide atunci daca se impune o reexaminare.