Replica lui Toader pentru Lazar - o colectie de insinuari, aprecieri si nedumeriri personale

Lazar a prezentat corespondenta cu Toader pe tema protocoalelor cu SRI

Toader a inceput prin a spune ca decizia de a demara procedura de evaluare a procurorului general nu reprezinta o polemica fata de unele afirmatii aparute recent in spatiul public."Cu ceva timp in urma spuneam ca vine o vreme cand fiecare trebuie evaluat", a subliniat Toader.Apoi, ministrul a prezentat si el propria varianta referitoare la corespondenta dintre Ministerul Public si cel al Justitiei pe tema protocoalelor cu SRI si a precizat ca "reprezinta o profunda sfidare la adresa statului de drept faptul ca in 2018 a fost desecretizat un protocol din 2009 si ca nu se face nicio referire la protocolul din 2016".Precizam insa ca procurorul general Augustin Lazar a explicat luni ca in 2016 au existat doua protocoale, dintre careDe asemenea, ministrul Justitiei a tinut totusi sa precizeze ca legalitatea protocoalelor poate fi stabilita doar de instanta de contencios-administrativ.- Voi face o scurta declaratie de presa. Declaratia nu reprezinta o replica, nici o polemica fata de unele afirmatii recente din spatiul public.- Sunt doar simple precizari.- Decizia de declansare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a fost luata exclusiv pe baza unor circumstante sau imprejurari recente.- Cu ceva timp in urma spuneam ca vine o vreme cand fiecare trebuie evaluat.- Cooperarea normala, personala sau institutionala este necesara in conditiile unor comportamente normale.- In mod rezonabil nu se sustine afirmatia potrivit careia evaluarea poate fi considerata o forma de presiune, referitoare la protestul din 10 august, sau dosarul Revolutiei.- Intr-o astfel de logica, o atare evaluare este imposibil de realizat pentru ca mereu se vor afla spre solutionare dosare importante.- La inceputul lui 2017, procurorul general se declara indignat, afirmand ca nu stie sa mai existe niciun protocol.- Procurorul general facea aceste declaratii in conditiile in care in 2016 tocmai incheiase un nou protocol si il abrogase pe cel din 2009.- Pornind de la discutiile din spatiul public, pe 19 martie i-am solicitat sa demareze procedura de desecretizare a protocolului din 2009, singurul de care aveam cunostinta atunci. A doua zi, am primit respectivul protocol mai putin ultimele doua pagini. Ulterior au fost si ele trimise.- Tot pe 20 martie am primit protocolul privind organizarea cooperarii dintre SRI si PICCJ, cu caracter secret. Ca ministru al Justitiei nu aveam voie sa-l fac public, sa fac referiri la coninutul acestuia si nu aveam competenta sa demarez vreo procedura de desecretizare. Respectivul protocol a fost trimis si la CSM, l-au citit si si-au pus si ei aceeasi problema: de ce ni l-au trimis, daca nu au avem voie sa il facem public?- Faptul trimiterii respectivului protocol la MJ si CSM nu absolva sub nicio forma pe semnatarii acestuia. Ni l-a trimis spre informare, la ce si pentru ce?- Oservam in articolul final ca se prevede ca la data intrarii in vigoare se abroga protocolul din 2009. Abrogarea se refera doar la actele normative. Daca semnatarii au inteles sa scrie ca se abroga, in acceptiunea lor aveau valente de acte normative.- Apreciez ca reprezinta o profunda sfidare la adresa statului de drept faptul ca in 2018 este desecretizat un protocol din 2009, care fusese "abrogat" din 2016 precum si faptul de a nu se face nicio referire nicio referire la protocolul din 2016.- Legalitatea protocolalelor poate fi stabilita numai de instanta de contencios administrativ.- Pe 19 martie, am solicitat Parchetului ICCJ sa ne transmita situatia protocoalelor pe care le are incheiate din 2005 si pana in prezent.- Pe 3 aprilie 2018, Parchetul ICCJ a tranmis catre MJ ca in evidentele dansilor figureaza a fi incheiate urmatoarele documente de colaborare institutionala. Erau in numar de 8. La punctul 2 din respectiva adresa se face referire la protocolul din 2009, cu precizarea ca unele din prevederi si-au incheiat efectele prin abrogarea expresa prin protocolul din 2016.- La punctul 5 din scrisoare se face referire la protocolul din 2016 cu precizarea ca este in vigoare.- Ni se spunea ca au fost incheiate in baza OUG 6/2016. As face o observatie. OUG a fost adoptata in 11 martie 2016, iar protocolul a fost incheiat in decembrie 2016. Au trecut 9 luni de zile si ne intrebam cum oare cum a functionat justitia daca nu aveam asa ceva?- Prin aceste declaratii nu am vrut sa intru pe fondul evaluarii procurorului pentru ca ar insemna sa ma antepronunt.- Voi veni sa prezint rezultatele evaluarii, nu am cum sa stiu daca vor fi pozitive sau negative.- Va exprim o nedumerire personala si anume: s-a vorbit, a vorbit si dansul, am vorbit si eu in aceasta documentare de protocolul din decembrie 2016, mai exact, inregistrat la MP pe 8 decembrie 2016. Am vorbit despre protocolul din decembrie 2016. Numai ca, in aceeasi data, la Ministerul Public apar doua protocoale in aceeasi zi, sub numere diferite, avand continuturi diferite.- In corespondenta se face referire la acel protocol, fara a se face precizarea ca exista doua protocoale diferite.- Am facut o precizarea expresa ca legalitatea unui protocol poate fi stabilita numai de o instanta competenta.*****************Procurorul general Augustin Lazar a prezentat, luni, intr-o declaratie de presa, corespondenta purtata intre Ministerul Public si Ministerul Justitiei pe tema protocoalelor cu SRI, afirmand ca trebuie "sa vedem care este adevarul despre aceasta manipulare penibila".Astfel, in prima adresa, in luna martie, ministrul Justitiei a cerut Ministerului Public sa ii prezinte "daca si cate protocoale au fost incheiate cu SRI, data incheierii si semnatarii si sa demarati procedura legala de desecretizare".Augustin Lazar a aratat toate documentele transmise catre ministrul Justitiei, in care il informa despre protocoalele existente, inclusiv cele cu SRI, precum si raspunsurile primite de la Tudorel Toader. Raspunsuri din care rezulta ca a luat act de adresele primite de la Ministerul Public.Asadar, spune procurorul general, ministrul Justitiei stia din luna martie de protocoalele semnate intre Ministerul Public si SRI.Declaratia procurorului general a venit dupa ce, sambata dimineata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar , in contextul protocoalelor incheiate cu SRI.Toader a afirmat ca a cerut desecretizarea protocolului din 2009, dar, spune el, "la MJ am primit o copie a Protocolului din 2009, mai putin ultimele doua pagini, astfel incat nu se stia cine au fost semnatarii. Ulterior am primit si ultimele doua pagini, cu mentiunea faptului ca din eroare au ajuns tot la CSM! "