Romania cauta un judecator pentru Tribunalul UE. Printre cerinte: Sa nu fie ofiter sau acoperit al serviciilor de informatii

Anuntul a fost publicat pe site-ul MJ, in contextul punerii in aplicare a celei de a treia etape a reformei Tribunalului.Potrivit regulamentelor Parlamentului European si Consiliului, este necesar sa se completeze noua posturi suplimentare de judecatori incepand cu 1 septembrie 2019.Statele membre sunt invitate sa isi transmita propunerile pentru posturile vacante cat mai curand posibil si, in orice caz, inainte de 1 octombrie 2018.Romania se numara printre cele noua state membre chemate sa desemneze un judecator suplimentar la Tribunalul UE. Cei noua judecatori vor fi numiti incepand cu 1 septembrie 2019.In ceea ce priveste numirea acestor judecatori suplimentari, mandatele a patru dintre cei noua, inclusiv mandatul judecatorului roman, care urmeaza sa fie numiti, incepand cu 1 septembrie 2019, inceteaza la 31 august 2022. Este un mandat scurt de 3 ani.Conditiile si modalitatea de numire a judecatorilor la Tribunal sunt prevazute de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si de dispozitiile corespunzatoare din Statutul CJUE.Judecatorii Tribunalului sunt numiti de comun acord de catre guvernele statelor membre, pentru o perioada de sase ani, dupa consultarea comitetului.La fiecare trei ani are loc o inlocuire partiala. Membrii care si-au incheiat mandatul pot fi numiti din nou.La data de 24 iulie 2018 a fost aprobata de catre Guvernul Romaniei, prin memorandum, procedura pentru desemnarea candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene.Poate fi desemnata candidat al Romaniei pentru functia de judecator la Tribunal persoana care ofera depline garantii de independenta si care are capacitatea ceruta pentru exercitarea unor inalte functii jurisdictionale.Persoanele interesate isi pot depune candidatura pana la data de 24 august 2018, inclusiv la Ministerul Justitiei.Dosarul de candidatura trebuie sa contina mai multe documente: CV, copii ale diplomelor de studii, documente care sa ateste, daca este cazul, indeplinirea conditiilor pentru ocuparea unor inalte functii jurisdictionale, copii certificate ale documentelor ce atesta cunostintele de limba straina, in cazul in care candidatii poseda asemenea documente, declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care il impiedica sa exercite in mod efectiv functia de judecator la Tribunal, precum si ca nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica si nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii etc.MJ a postat lista documentelor pe site. Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selectie, iar lista candidatilor care vor sustine interviul va fi publicata pe site-ul Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Externe si al Consiliului Superior al Magistraturii.Candidatii ale caror dosare au fost selectate vor fi notificati individual, in vederea sustinerii unui interviu in fata Comisiei de selectie, prezidata de ministrul Justitiei. Interviul va fi organizat in perioada 11 - 12 septembrie 2018, la sediul Ministerului Justitiei.Propunerile Comisiei de selectie sunt comunicate Guvernului spre aprobare. Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului Romaniei pentru functia de judecator al Tribunalului Uniunii Europene.Judecatorul roman va fi numit de comun acord de catre guvernele statelor membre.Citeste procedura pentru desemnarea candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene. I.S.