Sarpele de la Ministerul Justitiei, fotografiat de jurnalistul Alex Costache

"Pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii",

Sugerand incompetenta manageriala a procurorilor din DNA, ministrul Toader sustine astfel teza unei institutii in deriva si, prin urmare, delegitimeaza eforturile Justitiei de a-i ancheta si condamna, unde e cazul, pe politicienii corupti.

Sarpele, despre care specialistii consultati de utilizatorii de social-media - pe care i-am trecut in revista, pentru a avea cel putin trei surse - spun ca ar fi o reptila inofensiva pentru om, scoasa din tenebre de ploile zilnice - nu a fost, probabil, trecut cu vederea nici de ministrul Justitiei, care a si anuntat o evaluare a tuturor procurorilor-sef ramasi in functie din fostul mandat.Mai precis, a lui Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei , in fata caruia nu si-a desfasurat inca CV-ul de Profesor Universitar Doctor si care i-a dejucat cumva triumful de a fi reusit revocarea Laurei Codruta Kovesi, dupa ce CSM i-a spus ca nu exista niciun motiv.Iar Tudorel Toader nu isi poate permite sa il lase pe procurorul general Augustin Lazar in functie, fara ca impostura sa ii fie antemergator.a raspuns ministrul, marti, la intrebarea despre situatia lui Augustin Lazar la conducerea Parchetului General. Iar pentru ca vremea propriei evaluari sa fie intarziata, ministrul Toader trebuie sa asigure un climat juridic cat mai ospitalier propriilor sefi, de la cel formal, prim-ministrul Viorica Dancila, pana la cei politici, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.Mai mult de atat, insa, ministrul are o onoare pe care o scoate ritualic din buzunar de la piept, ca pe un ceas de epoca, insemn al apartenentei la o oarecare aristocratie. Ca insemnele acestea, la fel ca titlurile universitare, nu functioneaza in vid, in registrul in care Tudorel Toader este profesor universitar si apoi ministru nu inseamna prea mult.Mult mai mult inseamna autocratia asumata, sa stie toti cine e la conducere.Zilele trecute, reporterii acreditati la Ministerul Justitiei au povestit, pe conturile de socializare, cum nu sunt lasati sa intre in institutia condusa de Tudorel Toader, nici macar pentru a merge la toaleta.Nici cand ploaia care a scos serpii la suprafata a ajuns si in fata institutiei ministrului Toader, jurnalistii nu au fost lasati sa se adaposteasca. De intrebari din partea presei echipata doar cu microfon, nici nu poate fi vorba.Aceste pretentii de autocratie sunt mult mai vizibile in felul in care ministrul Justitiei isi reclama puterea asupra magistratilor. A fost cazul Laurei Kovesi, pe care Tudorel Toader a reusit sa o revoce, la capatul unui demers contestat de CSM, de profesionistii din sistem, de forurile internationale, de presedintele tarii, dar parafat de majoritatea din Curtea Constitutionala.Ministrul a castigat si in cazul conducerii DIICOT, pentru ca presedintele Iohannis a acceptat prima propunere, dar si pentru ca, trebuie sa admitem, procurorii nu s-au incumetat sa candideze.Mai are cateva fronturi deschise: cu presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea , care, pentru ca a criticat activitatea administrativa a ministrului, a si fost avertizata ca are un comportament politic, si cu procurorii ramasi in DNA, pentru ca DNA nu se inchide, nu-i asa?, odata cu plecarea Laurei Codruta Kovesi.Dintre cele patru candidaturi pentru sefia institutiei anticoruptie, dintre care trei din DNA, Tudorel Toader nu a selectat niciuna, pe care sa o treaca apoi prin filtrul CSM, inainte de a trimite propunerea la Cotroceni. Se speculeaza asupra faptului ca ministrul tergiverseaza procedura, pana la intrarea in vigoare a noilor reguli, care nu i-ar permite lui Klaus Iohannis sa respinga (motivat) mai mult de o propunere. Toader a negat. Dar mai sunt cateva efecte. Unul este acela ca, cu garantiile de independenta a Justitiei. Dintre cei care s-au simtit suficient de bine pregatiti, ne sugereaza ministrul, s-au inscris in concurs trei procurori, dar proiectele depuse de acestia nu se ridica la inaltimea standardelor ministrului.In privinta acestora, Tudorel Toader nu a dat detalii - asa e la examenele cu profesori universitari, nota e mai degraba a lor si mai putin a studentilor. In mod firesc, atunci cand vrei sa prezinti tehnic o decizie autocrata, e nevoie de o anumita punere in scena - ce criterii trebuia atinse, cate puncte erau alocate fiecaruia si cat a indeplinit fiecare candidat?Cati ar putea indura o campanie media de scotocit prin toate cotloanele vietii private?Il incurca teribil Augustin Lazar si nu atat pentru ca procurorul general ar avea parghii reale de a rezista unei revocari, ci pentru ca oamenii din sistem au, inca, un sef care sa fie o interfata reala intre ei si politic. Pentru ca atunci cand politicul confisca institutiile, fiecare mica enclava cantareste mai mult decat un sef central.Deocamdata, ministrul Tudorel Toader isi asigura frontul, iar imaginea sarpelui din fata institutiei pe care o tine sub cheie se integreaza perfect in naratiune.