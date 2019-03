Scrisoarea lui Tudorel Toader impotriva lui Kovesi, publicata de Financial Times la "Posta redactiei" si in nume propriu

Ziare.

Observatia a fost facuta de jurnalistul Liviu Avram, dupa ce joi dimineata Tudorel Toader a refuzat sa dea mai multe explicatii, afirmand doar ca scrisoarea a fost trimisa oficial si asumata de Guvern.", a comentat pe Facebook Liviu Avram.Intrebat joi dimineata de jurnalistii de la Hotnews daca scrisoarea a mai fost trimisa si altor redactii si daca este vorba despre un articol platit, Tudorel Toader a raspuns doar ca a fost vorba despre "o scrisoare oficiala, redactata si trimisa in numele Guvernului Romaniei".i-a solicitat purtatorului de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, sa confirme afirmatia ministrului Justitiei, insa pana la ora redactarii acestui articol nu am primit niciun raspuns.Reamintim ca Financial Times publicase anterior un editorial elogios la adresa Laurei Codruta Kovesi, asumat de board-ul editorial.Scrisoarea anti-Kovesi a lui Tudorel Toader a fost publicata chiar in ziua in care Parlamentul European si-a desemnat comisia de negociere pentru functia de procuror-sef european, la care candideaza si Laura Codruta Kovesi. Tot astazi, fosta sefa a DNA este audiata la sectia speciala de investigare a magistratilor.C.B.