Se amana votul impotriva lui Toader, dupa ce PSD a chiulit in masa: Dragnea anunta o discutie cu Tariceanu si Dancila

Social-democratii s-au strans la o sedinta de grup in care urmau sa decida daca voteaza sau nu impotriva lui Tudorel Toader, insa n-au mai iesit din sedinta pentru a veni la votul in plen, asa ca vicepresedintele Florin Iordache a suspendat lucrarile si a convocat Biroul Permanent pentru a se stabili ce urmeaza.Ulterior, Liviu Dragnea le-a spus jurnalistilor ca PSD nu putea vota motiunea Opozitiei pentru ca este "plina de minciuni", dar in acelasi timp a dat de inteles ca este nemultumit de Tudorel Toader, asa ca o decizie cu privire la ministrul Justitiei se va lua dupa o discutie cu Calin Popescu Tariceanu si premierul Dancila, care va avea loc "vineri sau luni".Conform regulamentului, o motiune simpla se adopta cu votul. Chiar daca trece, motiunea simpla este doar un avertisment si nu duce automat la demiterea ministrului impotriva caruia a fost depusa, existand precedente in acest sens.Tudorel Toader, care ocupa functia de ministru al Justitiei cu sustinerea ALDE, a refuzat sa isi dea demisia in ciuda protestelor magistratilor si societatii civile. "Am indeplinit atributiile cu buna credinta", a subliniat el.a iesit la declaratii pe holul Parlamentului. "Am vrut sa le dam sansa celor din Opozitie sa arate ca au suficiente voturi ca sa treaca motiunea simpla", a spus el ironic, adaugand si ca "PSD nu isi regleaza pozitia fata de un ministru cu mana Opozitiei"."Nu putea vota niciun pesedist un asemenea document care e plin de minciuni", a subliniat liderul PSD, precizand ca motiunea "se va vota la o data ulterioara"."O sa avem o discutie in coalitie dupa ce se intoarce doamna prim ministru (de la Bruxelles - n.red), in legatura cu ministrul Tudorel Toader. Exista o stare de nemultumire, pe care nu avem de gand sa o ascundem, in randul parlamentarilor si nu numai, care trebuie lamurita saptamana viitoare (...)Asa am convenit,", a mai precizat Dragnea.Intrebat despre nemultumirile PSD, presedintele social-democratilor a facut trimitere la unele "declaratii neclare"."Sunt nistecare trebuie lamurite (...) Ati vazut nemultumirile in spatiul public, sunt multi colegi care le-au spus, dl Iordache, altii", a spus Liviu Dragnea.In schimb, Dragnea s-a aratat foarte multumit de UDMR cu care PSD are "o relatie corecta", a spus el."Nu am ce sa ii reprosez, sunt multi colegi de-ai nostri care au anuntat ca si ei ar vota asta, dar nu ar fi putut vota acest text", a spus Dragnea referindu-se la motiune.s-a aratat nemultumit ca Tudorel Toader nu a facut multe dintre lucrurile cerute de PSD si a spus ca o decizie cu privire la soarta lui se va lua in zilele urmatoare, la nivelul conducerii partidului si al coalitiei."Nu a dat OUG pe Coduri (Penale - n.red.) si nici ordonanta pentru revizuirea sentintelor definitive. O sa vedem ce decizie luam", a spus Radulescu.De asemenea,a refuzat sa dea detalii despre ce s-a decis azi in sedinta de grup, precizand ca toate informatiile vor fi anuntate de liderii de grup.- Sedinta de plen este suspendata, urmeaza ca Biroul Permanent sa decida cand se va da votul, fiind foarte posibil ca acest lucru sa se intample abia saptamana viitoare.- Florin Iordache cere verificarea votului de prezenta, pentru stabilirea cvorumului de sedinta. "104 prezenti", anunta el, dupa care reia procedura de vot.", anunta vicepresedintele Camerei Deputatilor.Florin Iordache anunta si convocarea Biroului Permanent.- Sedinta de plen e condusa de vicepresedintele Florin Iordache, care ii invita in sala pe deputati. Grupul PSD este inca in sedinta.Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, cere sa se faca prezenta, aratand ca social-democratii nu sunt in sala.- Deputatii PSD se reunesc intr-o sedinta de grup pentru a decide cum vor vota.vor vota motiunea, iar deputatii PSD decid inainte de sedinta ce vor face. Este foarte posibil ca social-democratii sa lipseasca in numar mare de la votul de azi, ceea ce ar avantaja demersul Opozitiei, existand mai multe sanse ca motiunea sa fie votata.La dezbaterile de marti, deputatul PSD Florin Iordache l-a criticat pe ministrul Justitiei , cerandu-i sa spuna cand da ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor Penale si pentru revizuirea sentintelor date de completurile de 5 judecatori. Insa Iordache a precizat ca, in PSD, atunci cand ai gresit demisionezi sau esti remaniat.Presedintele, Kelemen Hunor, a anuntat, marti seara, ca"Colegii mei vor avea maine dimineata o sedinta de grup, dar nu il vom sustine pe domnul Toader in aceste conditii. Sigur, in motiunea simpla sunt multe chestii cu care nu sunt de acord, dar in ceea ce priveste OUG nu avem niciun argument rational, nu se poate merge in acest hal in sistemul judiciar cu aceste modificari de la o zi de alta. Nu suntem de acord cu pozitia ministrului si vom sanctiona prin vot", a afirmat liderul UDMR, citat de News.ro.In schimb,a exprimat aprecieri la adresa lui Tudorel Toader si a anuntat ca nu va vota motiunea.Rezultatul va depinde in buna masura si de voturile deputatilor care reprezinta minoritatile nationale, precum si ale celor neafiliati.