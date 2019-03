Sedinta de urgenta a procurorilor CSM: Toader sa abroge toate dispozitiile privind activitatea Ministerului Public din OUG 7

UPDATE

Ce le-a promis Toader

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de punctele de vedere exprimate in cadrul adunarilor generale ale procurorilor, convocate in baza hotararii Sectiei pentru procurori nr.95/2019, urmand a continua demersurile necesare pentru abrogarea tuturor dispozitiilor referitoare la activitatea Ministerului Public, precum si aducerea la indeplinire a celorlalte solicitari.Potrivit procurorilor, ministrul Toader le-ar fi promis ca va trimite chiar astazi un proiect de OUG prin care vor fi abrogate mai multe articole controversate ale ordonantei care a scos in strada mii de magistrati.Anuntul a fost facut de procurorul Nicolae Andrei Solomon, seful Sectiei pentru procurori din CSM, intr-o sedinta de urgenta a acestei institutii. Magistratul a prezentat si care este situatia centralizata a pozitiilor exprimate de adunarile generale ale procurorilor."Toate parchetele din Romania sustin pozitia Sectiei pentru procurori referitoare la OUG 7/2019. De asemenea, pe langa cele exprimate in hotarere, alte parchete mai si sustin pozitia procurorului general si a Forumului Judecatorilor din Romania.Majoritatea parchetelor din tara si-a manifestat disponibilitatea de a participa la anumite forme de protest in perioada urmatoare", a explicat Solomon.Sectia pentru procurori din CSM a semnalat mai multe nereguli in cadrul OUG nr. 7/2019 de modificare a Legilor Justitiei. Aceste pot fi citite integral pe site-ul CSM. "Astazi, la ora 12:30, Sectia pentru procurori a CSM a mers la ministrul Justitiei care ne-a comunicat ca va emite o noua ordonanta de modificare a OUG 7/2019. Noi am cerut abrogarea tuturor dispozitiilor referitoare la Ministerul Public. Domnul ministru a anuntat ca va trimite astazi, la CSM, o forma a OUG.A spus ca va avea 5 puncte, ca se va reveni la forma anterioara la articolul pivind delegarile, ca acestea vor fi decise de Sectia pentru procurori din CSM. La articolul privind posibilitatea ca judecatorii sa fie numiti in functii in parchete si ca o sa modifice articolul privind buna reputatie. Alte doua modificari privesc salarizarea personalului IT si unele corelari care privesc Inspectia Judiciara", a povestit Solomon.Procurorul a explicat ca i-ar fi spus lui Tudorel Toader ca ingrijorarile din sistemul judiciar sunt mult mai largi decat cele din OUG 7/2019 de modificare a Legilor Justitiei.