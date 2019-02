Sefa Inaltei Curti, despre noua OUG marca Toader: Lipsa de sinceritate si dubla masura. Picatura care a umplut paharul

Ziare.

Tarcea a povestit ca saptamana trecuta, chiar in ziua in dimineata zilei in care Guvernul a adoptat ordonanta, a avut loc plenul CSM, la care a particiat si ea, si ministrul Tudorel Toader.Sefa ICCJ a aratat ca la acel moment s-a decis sa nu fie discutata ordonanta in vederea emiterii unui aviz din partea CSM pentru ca era prea din scurt si nu era timp de o analiza completa, insa ar fi facut acest efort daca ministrul Justitiei le-ar fi spus ca actul normativ urmeaza sa fie aprobat de Guvern in acea seara."Domnul ministru era langa noi si ni s-ar fi parut corect sa ni se transmita faptul ca 'faceti ce faceti, stati aici cat e nevoie, ca diseara va fi adoptata. Vorbim de drepturi, respectarea drepturilor, cooperare loiala intre institutii. Cu certitudine va spun ca nu e un exemplu acesta de cooperare loiala. (...)Avem lipsa de sinceritate si dubla masura. Asa cum vedeti, trecem printr-o perioada de criza toti, o criza a neincrederii, a lipsei de dialog. Nu este o ordonanta care sa aiba niste efecte catastrofale pentru sistemul de justitie, sunt multe puncte care nu pot fi acceptate niciodata, dar e picatura care a umplut paharul.E lipsa de incredere, lipsa de dialog, dispretul cu care sunt tratati toti, si procurorii si judecatorii", a spus Tarcea, la Antena3.Moderatorul emisiunii, Radu Tudor, i-a spus ca ar exista si magistrati care au sustinut ordonanta, referindu-se la cei de la Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si cei de la Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) . Tarcea l-a contrazis pe cifre."Cat de reprezentativi sunt cei care au fost de acord cu ea? Dialogul e mereu cu aceiasi, oare noi, ceilalti, miile, nu avem un punct de vedere? Inca nu am aflat daca sunt reprezentative AMR si UNJR. Inseamna sa ai un numar reprezentativ de judecatori care au aderat...", a spus Tarcea, care a subliniat ca de la aceste doua asociatii apar public mereu doar aceleasi cateva persoane.Totodata, sefa Inaltei Curti a criticat faptul ca Ministerul Justitiei nu a consultat Inalta Curte, nici macar nu a trimis-o catre specialistii institutiei."La ICCJ nu se afla orice fel de judecatori, ci eminenti, care au trecut prin multe examene, foarte titrati, multi sunt cadre universitare. Aceasta OUG nu a fost trimisa Inaltei Curti.In acea dimineata mi s-a comunicat ca in dimineata aceea mi-a fost trimisa pe fax sau email. Am ajus la serviciu, nu primisem nimic. Daca asta e dialog inseamna ca nu stiu eu ce inseamna. Nu am gasit-o nici la CSM, mi-a dat-o cineva din CSM. Ori, totusi, e vorba de Inalta Curte. Asta e o frustrare, si nu numai a mea", a completat Tarcea.In debutul emisiunii, Cristina Tarcea a facut si o scurta referire la episodul intalnirii cu seful CCR Valer Dorneanu , despre care sefa ICCJ declarase anterior ca a avut loc pe intuneric, la final luand din greseala haina lui Dorneanu pe ea."Acum telefonul il am la mine, haina am lasat-o alaturi, sper ca e in siguranta", a glumit sefa Inaltei Curti in studioul Antenei3."Sunt un om care nu minte niciodata si in afara de asta urasc nedreptatea, urasc minciuna, urasc impostura si urasc ca altii sa fie acuzati si pusi la zid pe nedrept", a mai lasmurit presedintele Inaltei Curti.