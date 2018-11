Sefele Sectiei pentru investigarea magistratilor vor puteri similare cu DNA si DIICOT. Deocamdata capata sediu nou, in centrul Capitalei

Reprosurile sefelor

Reprezentantii Ministerului Justitiei au explicat ca-l vor informa pe ministrul Toader de toate aceste solicitari si "cu siguranta" vor comunica situatia catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in conditiile in care acesta din urma nu a avut un reprezentant la aceste dezbateri.Solicitarea fost facuta in cadrul unei dezbateri organizate miercuri la Ministerul Justitiei, la care au participat secretari de stat din minister, sefii sectiei speciale, Florena Sterschi si Adina Florea, si procurorii-sefi de la DNA si DIICOT, Anca Jurma (interimar) si Felix Banila. Dezbaterea a fost transmisa LIVE pe Facebook de Ministerul Justitiei.Sefele noii sectii speciale, Sterschi si Florea, s-au plans ca in Parchetul General nu au conditii propice privind munca de ancheta, personalul necesar si spatii de lucru. Cele doua s-au plans inclusiv de demersurile pentru instalarea unor posturi de telefoane sau repartizarea unor soferi, grefieri, specialisti sau ofiteri de politie judiciara."Nu avem unde sa depozitam nici cele 33.000 de dosare. Ridicam lipsa spatiului de arhivare si de depozitare", a spus Adina Florea. Potrivit acesteia, cei trei grefieri repartizati nici nu ar fi vrut sa lucreze in aceasta sectie, deoarece au aratat ca volumul de munca ar fi fost foarte mare.Sterschi a explicat ca este necesara transformarea sectiei speciale in directie pentru o mai buna repartizare a dosarelor, in functie de specializare. "Trebuie reorganizata sectia, pe serviciul de urmarire penala, pe serviciul de specialisti. Acum nu se poate realiza in acest moment", a spus Sterschi.Adina Florea a plusat si a spus ca ar fi un lucru foarte bun sa se poata gestiona activitatea din punct de vedere bugetar.In ce priveste transformarea sectiei in directie, din punct de vedere legislativ, Florea sustine un demers intemeiat si justificat."In aceasta sectie se instrumenteaza dosare care privesc infractiuni potential savarsite de persoane cu o anumita calitate. Este necesara o independenta si o autonomie totala a acestei structuri, fata de Parchetul General, cum de altfel au si DNA-ul si DIICOT-ul", adauga Florea.Procurorul general adjunct al Romaniei, Bogdan Licu, a anuntat in cadrul dezbaterii ca Parchetul General a incheiat un contract cu RA-APPS, pentru un imobil unde urmeaza sa fie sediul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie."Cei de la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA- APPS) ne-au promis ca din luna ianuarie se pot muta in sediul nou", a spus Licu. Potrivit adjunctului procurorului general, imobilul este in centrul orasului, are aproximtiv 800 de metri patrati si 25 de camere.In ceea ce priveste transformarea sectiei in directie, Licu a precizat ca nu are mandat din partea procurorului general pentru a discuta astfel de probleme, dar ca nu vede o problema in acest sens.