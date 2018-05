Sindicalistii din penitenciare i-au facut plangere penala lui Tudorel Toader pentru abuz in serviciu

Motivul plangerii

Sindicalistii cer demiterea ministrului

Cerem anchetarea lui Tudorel Toader pentru abuz in serviciu si restrictionarea dreptului de reprezentare sindicala, spun sindicalistii din FSANP.Potrivit acestora, Toader risca o pedeapsa de pana la 7 ani de inchisoare.Motivul plangerii este legat de faptul ca in data de 24 mai 2018 Toader a refuzat participarea reprezentantilor FSANP la intrevederea ce a avut loc, la sediul Ministerului Justitiei, pentru dezbaterea unor acte normative de interes.FSANP arata ca ministrul ar fi limitat astfel "exercitarea atributiilor de reprezentare si a mandatului acestora in vederea apararii si promovarii drepturilor si intereselor profesionale ale membrilor de sindicat."Toader ar fi declarat public ca FSANP nu ar fi avut calitatea de organizatie sindicala reprezentativa la nivelul sistemului penitenciar."Evident, Tudorel Toader cunoastea faptul ca FSANP este organizatie sindicala reprezentativa la nivelul sistemului penitenciar, in calitate de ministru al Justitiei, acesta semnand un acord cu FSANP, reprezentata prin presedintele ales, cu doar 10 zile inainte de acest incident care constituie o discriminare vadita a organizatiei noastre", acuza sindicalistii.FSANP a revenit cu solicitarea ca Toader sa fie demis din functie "pentru incompetenta si pentru incercarile repetate de a dezinforma opinia publica".Sindicalistii precizeaza ca Legea 62/2011 a Dialogului social la art. 218 alin. 2 sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani infractiunea de limitare a exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, iar art. 297 din Codul Penal sanctioneaza infractiunea de abuz in serviciu cu inchisoare de la 2 la 7 ani.I.S.