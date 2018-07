Sindicalistii din penitenciare: Toader are un dosar pentru abuz in serviciu in care a fost inceputa urmarirea pentru fapte

Ziare.

"Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza ca un dosar penal referitor la abuz in serviciu si restrictionarea dreptului de reprezentare sindicala pe numele ministrului Tudorel Toader se afla deja in lucru la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind decalnsata urmarirea penala in rem", se arata intr-un comunicat de presa al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).Sindicalistii mai transmit ca saptamana aceasta, reprezentantii partii vatamate, respectiv Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, au fost audiati, Tudorel Toader urmand a fi chemat in perioada urmatoare pentru a fi chestionat in legatura cu acuzatiile de abuz in serviciu si de restrictionare a dreptului de reprezentare sindicala.Marti, Federatia a anuntat ca pregateste o noua plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Sindicalistii il acuza pe ministrul Justitiei ca intarzie semnarea unui ordin prin care angajatii din penitenciare sa isi primeasca banii pentru orele suplimentare.