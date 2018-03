Sindicalistii din penitenciare vin sa discute cu Dancila: Cer demisia lui Toader si incep protestele

Ziare.

"Vom solicita de asemenea demiterea ministrului Justitiei pentru incompetenta si lipsa de viziune, cu precizarea ca pana la momentul intalnirii cu prim-ministrul Viorica Dancila vom face public un", arata sindicalistii. Comunicatul de presa are titlul: "Ministrul Tudorel Toader nu si-a respectat promisiunile, incepem actiunile de protest."Potrivit sursei citate, oficialii din Guvern ar fi promis mai multe lucruri, in vara anului 2017, dar nu s-ar fi schimbat nimic. Problemele sunt legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, deficitul de personal si conditiile precare de lucru."Vom cere prim-ministrului sa se implice direct", arata FSANP.Sindicalistii vor sa-i propuna Vioricai Dancila solutii si pentru eliminarea discriminarilor din domeniul salarizarii si pensionarii agentilor si ofiterilor din penitenciare, "avand in vedere ca masuri recente adoptate de Guvern au dus la reducerea pensiilor cu 25-30% si crearea unor decalaje de 2 - 4 mii de lei intre diverse categorii de angajati de pe acelasi nivel".La intalnirea de la Guvern sunt anuntati ca vor participa si politisti si personal contractual din cadrul Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual.ce s-a intamplat in februarie cand sindicatele din penitenciare au discutat, in sfarsit, cu ministrul Toader, insa la probleme presante au obtinut doar promisiuni I.S.