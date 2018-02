Sindicatele din penitenciare au discutat, in sfarsit, cu ministrul Toader. La probleme presante au obtinut promisiuni

Ziare.

Sindicalistii se declara multumiti de discutie, dar au rezerve vizavi de indeplinirea promisiunilor, pentru ca, spun ei, s-au obisnuit ca ministrul sa nu se tina de cuvant."Suntem multumiti de discutie. Ne pastram rezerva ca stim ca nu se tine de cuvant. O sa stam sa il monitorizam strans. I-am spus ca o sa il tinempana cand rezolva. El ne-a mai promis si a mintit, deci nu e prima data. Februarie-martie nu sunt termene lungi raportat la Tudorel Toader", a declarat pentruSorin Dumitrascu, presedintele FSANP.Multumirea sindicalistilor este ca au reusit sa stea de vorba cu Toader, dupa doua luni de zile in care ministrul i-a ignorat."L-am readus la masa, pentru ca ne-a ignorat doua luni de zile. I-am si zis ca e bine ca pe viitor sa evite situatiile astea, ca nu o sa mai scape atat de usor. Cred ca a inteles mesajul avand in vedere ca ne-a invitat la el, nu a trebuit sa intram. Ne-a sunat la 8 sa mergem la el, ca noi am zis ca intram direct, ca asa ne-ai spus. E si institutia noastra.A inteles ca trebuie sa stea de vorba cu noi si ca sunt probleme de rezolvat, ca nu sunt mofturi ce ii spunem noi", a precizat Dumitrascu.Rezervele sindicalistilor se bazeaza pe faptul ca li s-a mai promis si pana acum rezolvarea problemelor, dar nu s-a intamplat nimic."Traieste intr-o lume paralela a lui, in care considera ca a facut foarte multe lucruri bune. Mi-a cerut sa ii fac o lista a realizarilor, dar i-am spus: 'Ma iertati, dar ar fi o lista goala'. 'Ati putea sa imi faceti?' 'Pot, dar o sa fie goala, ca nu ati facut nimic. Ati vorbit despre multe, dar nu ati rezolvat'. In esenta, dialogul a fost relaxat, politicos, fara momente tensionate", a punctat sindicalistul.In ceea ce priveste, Tudorel Toader a spus ca va solicita Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) o analiza a conditiilor de munca. "Ministrul este de acord sa se constituie un grup de lucru care sa elaboreze standardele (spatii de lucru, dotari si refacerea capacitatii de munca), conditiile de munca, precum si un plan multianual de investitii. Termen: 15 martie 2018", a anuntat sindicatul.Referitor la, ministrul Justitiei va trimite in Guvern Memorandumul dupa ce va fi completat si actualizat. Termenul este 15 martie 2018.Pentru, Toader va discuta cu ministrul Finantelor Publice despre promovarea unui proiect de hotarare de guvern.Referitor la, "ministrul Justitiei a promis ca va solicita prim-ministrului Viorica Dancila o intalnire de lucru, impreuna cu colegii din Politie. Termen: 20 februarie 2018", conform comunicatului sindicatului.In timpul discutiilor s-a stabilitpentru normalizarea relatiei detinut-angajat si ca masura de sporire a protectiei angajatilor care desfasoara activitati directe cu detinutii. S-a stabilit ca, in termen de trei luni, toti angajati din sectorul operativ sa fie dotati cu acest dispozitiv.Amintim ca in ultimle zile sindicalistii din penitenciare au anuntat ca ministrul Justitiei ii ignora de doua luni . Ei sustineau ca daca vineri nu ar fi fost primiti la discutii de Tudorel Toader erau pregatiti sa inceapa proteste la nivel national.