PSD vrea sa il inlocuiasca pe Toader cu Nicolicea. Senatul a amanat pentru a patra oara motiunea depusa impotriva lui

CEx al PSD a votat retragerea sprijinului pentru ministrul Tudorel Toader

Ziua decisiva

Manda: Trebuie sa decidem daca-l mai sustinem sau nu pe Toader

Premierul Viorica Dancila a votat alaturi de cei mai multi dintre colegii sai. Singurul care s-ar fi impotrivit a fost liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, informeaza Digi24.Programata la ora 12, sedinta CEx a inceput cu o ora intarziere, liderii social-democrati fiind nevoiti sa ii astepte pe Liviu Dragnea si Viorica Dancila, care au discutat timp de o ora si jumatate singuri, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.La finalul sedintei CEx, Viorica Dancila a anuntat ca PSD a decis numele propunerilor de noi ministri: Eugen Nicolicea (Justitie), Oana Florea (Fonduri Europene) si Liviu Brailoiu (Romanii de Pretutindeni).Premierul a spus ca lui Tudorel Toader i se reproseaza ca a blocat adoptarea unor acte de catre Guvern si a dezvaluit ca il va suna imediat pe presedintele Iohannis pentru a-i comunica deciziile PSD, astfel incat remanierile sa poata fi facute cat mai repede.In paralel, la Senat, unde ar fi trebuit sa aiba loc dezbaterea si votul pe motiunea simpla depusa de Opozitie impotriva ministrului Tudorel Toader, intitulata "Justitia - victima sigura in mainile lui Toader", s-a votat doar legea prin care sunt modificate codurile penale, dupa care alesii PSD au parasit sala, lasand sedinta fara cvorum.Prin urmare, Tudorel Toader a stat degeaba la locul sau din banca rezervata guvernului, pentru ca motiunea simpla depusa impotriva sa de Opozitie a fost amanata pentru a patra oara.In acest moment, mingea e in terenul presedintelui Iohannis, care va trebui sa ia o decizie cu privire la cele trei propuneri de noi ministri facute de PSD.- "O sa merg cu domnul presedinte Tariceanu la o scurta intrevedere, dupa care va dau declaratii", le-a spus jurnalistilor Tudorel Toader la iesire, scrie stiripesurse.ro.cere secretarului de sedinta sa verifice cvorumul si peste cateva secunde anunta ca nu mai e. "Declar sedinta inchisa", anunta senatorul PSD.- In Senat continua dezbaterile pe proiectul de lege prin care sunt modificate codurile penale.Claudiu Manda (PSD) ii taie microfonul Florinei Presada (USR).CuSenatorul USR Mihai Gotiu acuza puterea ca incearca sa isi impuna cu forta legile. "Nu veti reusi!", spune el.- Liviu Dragnea accepta doar sa ia cateva intrebari, anunturile fiind deja facute de Viorica Dancila.- () Daca presedintele va intra iar in jocul politic, ne vom intalni in coalitie si vom lua o decizie rapid.- Doamna prim ministru a spus ca spera sa dureze 2-3 zile.- () Nu, pentru ca a intrat in procedura parlamentara.- Noul ministru al Justitiei, daca va fi numit, in primul rand trebuie sa rezolve blocajele din MJ privind avizarea actelor. Ca au fost din vina ministrului sau nu, nu avem de unde sa stim, dar asta e primul lucru care i s-a cerut dl Nicolicea. Si apoi sa se se ocupe de starea justitiei.- () Guvernul va respecta prevederile constitutionale. O sa vedem.- () Astazi s-au exprimat, din pacate, foarte multe nemultumiri la adresa dl T,Toader, pe care eu il respect si l-am sprijinit in acesti doi ani. S-au acumulat nemultumirile ministrilor ca se tot intarzia avizarea la MJ, si dna premier a fost nevoita sa intervina, si doi a discutat foarte mult despre ordonantele de urgenta fara sa faca nimic, lungind discutia 3-4 luni.- () Erau doua opinii: sa se intre cu restructurarea guvernului si varianta de remaniere clasica. S-a discutat, in final s-a adoptat aceasta varianta si pe ea se merge.- () Aceeasi ca in momentul in care am propus-o sa fie prim ministru.- () Nu am timp. Noi am avut majoritate de cand am castigat alegerile, ne-ati tot cantt prohodul in permanenta. Avem si acum. A fost decizia noastra.- () Nu mai este altcineva.- Am mai adoptat hotarari, de exemplu sa se adopte prin OUG Codul Administrativ.- Li s-a cerut ministrilor ca. Dau exemplu Agricultura.- In paralel cu declaratiile Vioricai Dancila continua sedinta Senatului, unde se dezbate proiectul de modificare a Codurilor Penale. Senatorul Robert Cazanciuc prezinta raportul comisiei, dupa ce pozitia Ministerului Justitiei a fost sustinuta de secretarul de stat Mariana Mot, care sta langa Tudorel Toader.- Intrebata ce ii reproseaza lui Tudorel Toader, Viorica Dancila spune ca ministrul a intarziat adoptarea unor acte despre care s-a vorbit mult in spatiul public.Viorica Dancila a afirmat ca pentru ca Guvernul sa adopte acte, ele trebuie sa fie elaborate. "Nu au fost", a spus ea, referindu-se la controversatele ordonante de urgenta pe care Tudorel Toader nu le-a propus guvernului, desi au fost cerute de PSD.Viorica Dancila respinge orice intrebare legata de ordonante, spunand ca nu stie ce va face viitorul ministru sau presedintele Iohannis si ca nu vrea sa mearga "pe scenarii".. E foarte important sa intram in normalitate, mai ales acum, cand detinem presedintia UE", spune premierul."Sper ca presedintele sa inteleaga ca e decizia primului ministru si sa accepte (...)", a mai spus ea, refuzand din nou sa spuna ce are de gand sa faca daca Toader refuza sa demisioneze.- Viorica Dancila anunta deciziile privind cei trei ministri. "In urma nemultumirilor manifestate de colegi referitor la dl Toader, referitor la blocarea unor acte normative, dar si probleme prezentate in spatiul public, s-a acceptat demisia dl Toader.Speram sa fie o demisie", anunta Viorica Dancila, precizand ca Rovana Plumb si Natalia Intotero vor demisiona.Dancila continua cu prezentarea Oanei Florea si a lui Liviu Brailoiu."Liviu a stat mult in Spania, cunoaste problemele celor din diaspora", spune ea.Viorica Dancila spune ca pentru MJ nu a avut o propunere, dar dupa decizia CEX a hotarat impreuna cu colegii ca propunerea sa fie Eugen Nicolicea.- Claudiu Manda deschide sedinta Senatului, sunt. Serban Nicolae (PSD) propune o mica modificare a ordinii de zi, iar Florin Citu (PNL) propune mai intai dezbaterea motiunii impotriva lui Toader.Florina Presada (USR) propune retragerea unui proiect de lege, pentru ca nu s-a primit raportul conform regulamentului.La vot nu trece decat propunerea PSD. Conform Digi24,- Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda (PSD) isi invita colegii in sala de plen pentru a putea deschide sedinta.- Tudorel Toader sta aproape singur in sala de plen a Senatului. Sedinta CEx al PSD nu s-a incheiat, prin urmare nu poate incepe sedinta Senatului.Senatorul PMP Traian Basescu vine la Tudorel Toader, cu care poarta discutii aprinse.- Deputatul PSDeste propunerea PSD pentru functia de ministru al Justitiei, in timp ce deputatul PSDii va lua locul Rovanei Plumb la sefia Ministerului Fondurilor Europene, in timp ce senatorul PSDii va lua locul Nataliei Intotero, ministru al romanilor de Pretutindeni.Propunerile vor fi trimise la presedintele Klaus Iohannis, care va decide daca semneaza decretele de numire sau nu., anunta Digi24., doar Dumitru Buzatu l-a sprijinit.Plenul reunit al Parlamentului ar urma sa fie convocat saptamana viitoare. PSD incearca sa isi impuna noul ministru al Justitiei si gaseasca o solutie legala astfel incat presedintele Iohannis sa nu aiba cai de atac.Spre deosebire de remanierea cunor ministri, caz in care presedintele Iohannis poate refuza semnarea decretului de numire a noilor membri ai Guvernului, restructurarea trebuie supusa doar aprobarii senatorilor si deputatilor, in actuala legislatura fiind nevoie de cel putin 233 de voturi (jumatate plus 1) . In cazul contrar, Guvernul este demis si se face o noua propunere de premier.- Liviu Dragnea a intrat in sala in urma Vioricai Dancila, dar nu inainte de a le raspunde jurnalistilor la doua intrebari. Liderul PSD a spus ca Tudorel Toader nu a fost invitat la sedinta CEx pentru ca participa "doar membrii PSD" si a sustinut ca nu a incercat sa il convinga pe ministrul Justitiei sa demisioneze. "Eu nu fac asa ceva", a spus Dragnea.- Viorica Dancila si Liviu Dragnea intra la sedinta CEx, care incepe cu o ora intarziere."Este un guvern politic, voi discuta in CEx. Sunt presedinte executiv al PSD, e normal sa discut si cu colegii", a spus premierul Dancila, refuzand sa le raspunda jurnalistilor la intrebari.- Sedinta inca nu a inceput,, relateaza Digi24.- Si ministrul Educatiei,, declara ca Tudorel Toader este un adevarat profesionist, dar se fereste sa spuna daca va sustine sau nu plecarea lui din guvern.- Toti liderii social-democrati care au dat declaratii s-au ferit sa spuna daca Tudorel Toader ar trebui sa plece din guvern. Dumitru Buzatu si Paul Stanescu au fost singurii care au apreciat activitatea lui Tudorel Toader, dar au spus ca nu comenteaza mai mult, decizia urmand sa fie luata de partid.spune ca nu stie ca ar exista o ruptura intre Viorica Dancila si Liviu Dragnea. In plus, el a subliniat: "Politica penala a unui guvern o face majoritatea parlamentara, guvernul aplica politica aliantei aflate la guvernare".- Inainte de a intra la sedinta CEx, impreuna cu Paul Stanescu,, subliniaza ca suntem in prag de alegeri si in astfel de situatii "nu se bulverseaza" scena politica prin schimbarea ministrilor.- Tudorel Toader nu a fost invitat la sedinta CEx a PSD, asa cum s-a intamplat pana acum, relateaza Digi24.- Liderul ALDE,, a declarat la RFI Romania ca se opune remanierii lui Tudorel Toader."N-am discutat cu colegii mei, dar in ceea ce ma priveste si acesta e punctul meu de vedere, nu gasesc util sa le servim celor din Opozitie pe tava un cadou, deci noi vom vota impotriva", a declarat Tariceanu la RFI Romania.- Conform Antena3, o varianta avuta in vedere de PSD ar fi, caz in care presedintele Iohannis nu ar mai avea un cuvant de spus, asa cum s-ar intampla in cazul remanierii unui ministru sau a mai multora, decizia fiind doar a Parlamentului.- Liderii PSD s-au reunit in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Asaltata de jurnalisti,a spus ca va da declaratii dupa sedinta CEx.a postat pe Facebook: "Nu este timp pentru a raspunde tuturor dezinformarilor! ", fara a preciza la ce anume se refera.In scurt timp, social-democratii se aduna la Parlament."Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste miercuri, 17 aprilie 2019, de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului", potrivit unui comunicat de presa remis Informatia a aparut in spatiul public inca de luni , iar potrivit unor surse politice, printre temele de discutie ale social-democratilor ar putea fi remanierea guvernamentala, cat si calea de actiune cu privire la Tudorel Toader, ministrul Justitiei.Remanierea guvernamentala ar putea fi o tema in CEx al PSD, intrucat Rovana Plumb deschide lista candidatilor PSD la europarlamentare, ea fiind ministru al Fondurilor Europene.De asemenea, un alt membru al Cabinetului Dancila care este si candidat la alegerile pentru PE este mininistrul pentru romanii de pretutindeni Natalia Intotero.In plus, conform informatiilor aparute luni, se va discuta si despre nemultumirile social-democratilor cu privire la ministrul Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a declarat, marti, la Parlament, ca miercuri va fi ministru si ca va tine cont de ceea ce scrie in Monitorul Oficial, iar raspunzand intrebarilor jurnalistilor a spus ca "si de ar fi demisie tot trebuie decretul presedintelui de revocare".Pe de alta parte, Claudiu Manda a declarat, marti, ca nu stie ce va fi in sedinta CEx, insa trebuie sa se decida daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, mai are sustinere sau nu, scrie Agerpres "Nu stiu ce va fi in sedinta CEx, nu stiu daca va fi sau nu pe ordinea de zi. Eu am spus in spatiul public nemultumirile mele vizavi de domnul Tudorel Toader, o sa le spun si in sedinta de CEx, daca se va discuta subiectul.Nu cred ca trebuie sa-i cerem demisia sau remanierea, ci trebuie sa decidem in CEx daca-l mai sustinem sau nu si, bineinteles, dupa aceea doamna prim-ministru si Guvernul sa actioneze in consecinta.Maine avem la Senat doua puncte pe ordinea de zi sau trei, este raportul pe care am inteles ca l-a terminat comisia speciala privind legile din domeniul Justitiei si suntem sesizati cu acel raport, urmeaza sa votam, ramane sa vedem daca mai era inca un proiect de lege, nu stiu exact in ce etapa este acum, si sigur motiunea.Daca tot se intruneste plenul Senatului pentru cele doua subiecte, atunci am hotarat sa fie toate cele trei subiecte, sa le dezbatem, (...) cred ca e corect sa dezbatem, sa discutam si motiunea Opozitiei", a declarat Claudiu Manda, marti, intr-o conferinta de presa la finalul sedintei Comisiei SRI, intrebat de ce s-a stabilit ca miercuri sa fie dezbatuta la Senat motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, in conditiile in care in aceeasi zi in sedinta CEx al PSD ar urma sa fie discutata situatia lui Tudorel Toader si sa se ceara remanierea acestuia.