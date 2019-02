Surpriza lui Toader pentru specialistii IT din Justitie: Le-a taiat 50% din drepturile salariale

Acestea sunt:

Concret, prin controversata OUG 7/2019, care a scos deja in strada magistrati din toate colturile tarii, sunt abrogate doua articole din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara.Acest lucru are ca efect direct diminuarea salariului specialistilor IT cu un procent de 40-50%. Un specialist IT a explicat pentruca aceasta reducere ar putea ajunge in unele cazuri la 70%.Este vorba de personalul de specialitate informatica care lucreaza in cadrul Ministerului Justitiei, CSM, instante si parchete, explica sursele citate.Practic, prin OUG 7/2019 este introdus articolul 8, care modifica prevederile articolului 120 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara: "Alineatele (6) si (7) se abroga."In expunerea de motive a OUG nu se precizeaza de ce s-au abrogat cele doua alineate.Un specialist IT a explicat pentruca salariile acestor angajati au fost taiate pentru prima data cand ministrul al Muncii era Olguta Vasilescu, pe motiv ca specialistii IT sunt scutiti de impozit si ca beneficiaza de sporuri.Ulterior, prin promovarea Legilor Justitiei, anul trecut s-a revenit la o salarizare decenta, prin introducerea celor doua paragrafe, care au fost abrogate saptamana aceasta.