Surprizele din ordonanta care modifica OUG 7: Doua articole noi care vizeaza intarirea sectiei Adinei Florea

Sursa: Monitorul Oficial

Care sunt articolele introduse

Ziare.

com

Plenul CSM a avizat negativ proiectul de modificare a OUG 7.Potrivit documentului publicat, sunt abrogate mai multe prevederi controversate. Raman neschimbate insa masurile care vizeaza activitatea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, denumita Sectia de investigare a magistratilor.In plus, apar doua noi articole, care nu au fost prezentate CSM-ului si nici in momentul in care proiectul a fost pus in dezbatere publica.In esenta este vorba de modul in care sunt detasati politistii si specialistii in cadrul acestei structuri. Sectia Speciala (SS) este condusa de procurorul-sef Gheorghe Stan si adjunctul acestuia, Adina Florea (foto).Potrivit expunerii de motive, aceste articole au "in vedere necesitatea reglementarii fara intarziere a drepturilor, statutului si rolului ofiterilor si agentilor de politie judiciara detasati in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, precum si a specialistilor din cadrul acesteia, categorii de personal absolut necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de urmarire penala desfasurata de catre aceasta structura de parchet".Atrage atentia incadrarea unor specialisti care nu au nicio legatura cu infractiunile in care sunt implicati magistratii, cum ar fi specialistii in domeniul economic sau vamal."Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie se incadreaza cu specialisti in domeniul prelucrarii si valorificarii informatiilor, economic, financiar, vamal, informatic, precum si in alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate in activitatea de urmarire penala", este unul din articolele introduse prin OUG 12/2019.Este vorba de doua articole introduse in Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara."Dupa articolul 88^9 se introduc doua noi articole, articolele 88^10 si 88^11, cu urmatorul cuprins:(2) Detasarea ofiterilor si agentilor de politie judiciara se dispune la solicitarea procurorului-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie de catre ministrul afacerilor interne, pe o perioada de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 in 3 ani, cu acordul acestora.(3) Numirea in functie a ofiterilor si agentilor de politie judiciara prevazuti la alin. (1) se face prin ordin al procurorului-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.(4) Incetarea detasarii ofiterilor si agentilor de politie judiciara se poate dispune inaintea perioadei prevazute la alin. (2) prin ordin motivat al procurorului-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.(5) Pe durata detasarii, ofiterii si agentii de politie judiciara nu pot primi de la organele ierarhic superioare din politia judiciara nicio insarcinare.(6) Dispozitiile procurorilor din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie sunt obligatorii pentru ofiterii si agentii de politie judiciara. Actele intocmite de acestia din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia.(7) Ofiterii si agentii de politie judiciara prevazuti la alin. (1) au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru ofiterii de politie si agentii de politie, cu exceptiile prevazute de prezenta lege, si beneficiaza, in mod corespunzator, de drepturile prevazute la art. 13 si 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.(8) Salarizarea ofiterilor si agentilor de politie judiciara prevazuti la alin. (1) se realizeaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile ofiterilor si agentilor de politie judiciara din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.(9) Atributiile prevazute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile si raspunderile ce revin ofiterilor si agentilor de politie judiciara detasati se exercita de procurorul-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Atributiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii si agentii de politie judiciara detasati se exercita de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.(10) Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator in raport cu activitatea ofiterilor si agentilor de politie judiciara prevazuti la alin. (1).(2) Specialistii prevazuti la alin. (1) sunt numiti in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie prin ordin al procurorului-sef al acesteia si au calitatea de functionar public.(3) Specialistii prevazuti la alin. (1) isi desfasoara activitatea sub directa conducere, supraveghere si control nemijlocit al procurorilor Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru functionarii publici. Salariile de baza pentru specialistii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie sunt cele prevazute la art. 28 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personajului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 1 lit. e) si art. 22 alin. (1) - (3) din capitolul VIII al anexei nr. V din aceeasi lege. Specialistii beneficiaza, in mod corespunzator, de drepturile prevazute la art. 13 si 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare".