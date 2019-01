Telejustitie si scurgeri de informatii catre Antena3. Tudorel Toader, chemat sa o evalueze pe Adina Florea

Scurgeri de informatii

Solicitari catre Toader si IJ

Sursa: Scrisoarea AMASP

Ziare.

com

Demersurile asociatiei vin dupa ce Sectia de investigare a magistratilor ar fi prioritizat mai multe anchete "cu impact mediatic", cum este cazul dosarului privind interceptarile din DNA Oradea, si mai multe informatii din dosare s-ar fi scurs catre site-ul "Lumea Justitiei" si catre postul Antena3.Totul a culminat cu o declaratie facuta de Adina Florea, potrivit careia mai multi procurori de la DNA Oradea urmau sa fie audiati."Ca urmare ade informatii in presa si a iesirii publice a doamnei Adina Florea pentru anuntarea audierilor, la data de 9 ianuarie 2019, procurorii din cadrul DNA. - Serviciul Teritorial Oradea au fost asteptati de jurnalisti, episodul audierii lor devenind prilej de, practica de care chiar doamna Adina Florea s-a dezis si pe care ministrul Justitiei a condamnat-o cand a fost vorba de anchetele efectuate de DNA", se arata in scrisoarea publica a AMASP, semnata de co-presedintele asociatiei, Antonia Diaconu.Asta dupa ce Toader a aratat in documentul intitulat "Raport privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie", datat 22 februarie 2018, ca "prioritizarea solutionarii dosarelor cu impact mediatic" ar reprezenta unul dintre temeiurile pentru care s-ar impune revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi.Trebuie spus ca Adina Florea este propunerea lui Tudorel Toader pentru sefia DNA, dar ultimul care ia decizia este Klaus Ioahnnis.Procurorii mai atrag atentia ca date nepublice din anchetele Sectiei pentru investigarea magistratilor au ajuns pe site-ul "Lumea Justitiei"."In mod evident, ingrijorarea AMASP este ca asemenea practici contravin celor statuate de CEDO in cauza Casuneanu c. Romania, cauza care sigur este cunoscuta si de procurorul sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie", se arata in scrisoare.AMASP ii cere lui Tudorel Toader sa adoptate o pozitie consecventa si sa solicite, in conditiile legii, prin procurori anume desemnati, efectuarea unei evaluari a activitatii de management a Adinei Florea si sa sesizeze Inspectia Judiciara in vederea efectuarii cercetarii prealabile in materie disciplinara si a demararii unui control la unitatea de parchet amintita anterior."Aceasta masura se impune avand in vedere actiunile anterioare ale dumneavoastra in raport cu structurile Ministerului Public.De asemenea, solicitam public Inspectiei Judiciare sa verifice aspectele expuse mai sus, luand in considerare practica recenta a acestei institutii de a se sesiza din oficiu pe baza materialelor din presa, iar in cazul in care aspectele subliniate exced indatoririlor profesionale ale unui magistrat, sa fie urmate procedurile legale", conchide AMASP.