Televiziune franceza, despre coruptia din Romania: Pentru ministrul Justitiei, tara are circumstante atenuante. Toader: Alte tari n-au trecut prin comunism

Materialul difuzat de France Info , vineri seara, incepe cu prezentarea actualelor proteste din Romania, care vizeaza coruptia si afectarea Justitiei."Comisia Europeana evoca cu precadere un recul al statului de drept - si iata-l pe responsabil: Liviu Dragnea, presedinte al Parlamentului si unul dintre liderii Puterii. Condamnat pentru frauda electorala, este acum anchetat pentru coruptie", sustine televiziunea, facand totodata referire la "reformele controversate" din sistemul de Justitie.Apoi, France Info sta de vorba cu fostul procuror-sef al DIICOT Daniel Horodniceanu, despre care spune ca "a fost revocat cu brutalitate, fara un motiv aparent, asemenea altor magistrati"."In ultima vreme, s-a tot vorbit ca s-a traversat linia rosie. (...) E nevoie de separatia puterilor in stat, autentica", mai spune Horodniceanu."O separatie a puterilor care este amenintata de ultimul proiect al Guvernului - o lege a amnistiei de care ar putea profita unii responsabili politici condamnati pentru coruptie", adauga France Info."Pentru ministrul Justitiei, tara are circumstante atenuante", mai arata televiziunea, in contextul unei discutii cu Tudorel Toader despre avertismentele Comisiei Europene, ca sunt regrese in ce priveste lupta contra coruptiei."Nu suntem la cel mai inalt standard. Franta n-a trecut prin comunism, sau nu stiu ce alta tara, Italia. Am facut si facem pasi semnificativi in acea directie (lupta contra coruptiei - n.red.) ", a declarat Tudorel Toader, citat de televiziunea franceza.