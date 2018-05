Toader a cerut GRECO comunicatul oficial privind obligativitatea recomandarilor din raport "despre care se tot vorbeste in presa" UPDATE

UPDATE

Potrivit acestuia, raspunsul primit a fost ca nu exista un comunicat oficial, fiind vorba despre o corespondenta electronica la nivel de secretariat."Astazi am solicitat la GRECO sa transmita si la MJ comunicatul oficial referitor la " obligativitatea" recomandarilor / din recentul raport, despre care se tot vorbeste in presa.Raspunsul primit - "Nu exista un comunicat oficial insa se pare ca a existat o corespondenta electronica la nivel de secretariat"!", a scris Tudorel Toader pe Facebook.In acest context, ministrul Justitiei face apel la cei care detin acest comunicat sa il faca public."In aceste conditii, solicit oricarui detinator sa faca public un astfel de comunicat oficial!", conchide ministrul Tudorel Toader.Jurnalista Adriana Matei, cea care a cerut GRECO sa comenteze declaratiile facute de ministrul Tudorel Toader in plenul Senatului, a publicat pe Facebook raspunsul primit de la organismul international. Aceasta precizeaza ca documentul este semnat de directorul executiv al GRECO, Gianluca Esposito, si nu de "secretariatul" institutiei, asa cum a afirmat Tudorel Toader.Dupa ce Tudorel Toader a sustinut, miercuri, in plenul Senatului, ca raportul privind Romania nu a fost realizat in intregime de experti GRECO , grupul i-a raspuns lui Tudorel Toader si i-a transmis ca raportul de tara a fost realizat de o echipa GRECO, dupa mai multe discutii cu autoritatile relevante , printre care s-a numarat si ministrul Justitiei, insusi Tudorel Toader.In raspunsul citat, obtinut de Realitatea TV, se precizeaza ca "evaluatorii si raportorii GRECO sunt desemnati de statele membre si au nivelul necesar de competenta si profesionalism ca sa-si faca munca", iar "echipa care a mers in Romania nu reprezinta o exceptie".Totodata, GRECO i-a transmis lui Toader ca recomandarile pentru Romania nu sunt optionale."Regulile noastre sunt clare: membrii GRECO trebuie sa se supuna recomandarilor din raportul de evaluare si sa le implementeze in totalitate, in termenul stabilit de GRECO. Romania nu e o exceptie. GRECO este un corp de monitorizare, nu un corp consultativ al Consiliului Europei", se arata in raspunsul organismului international.I.O.