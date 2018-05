Toader a cerut apararea procurorului care-l ancheteaza pe fostul sef DNA Ploiesti, la solicitarea Andreei Cosma

Ziare.

Este vorba despre procurorul Elena Iordache, care ar fi tinta unor presiuni, in viziunea ministrului Toader.Marti, deputatul PSD Andreea Cosma ii solicita oficial ministrului Justitiei sa intervina pentru oprirea eventualelor presiuni asupra procurorului Iordache.Miercuri, Tudorel Toader a declarat intr-o interventie telefonica pentru Antena3 ca a cerut protectie CSM in acest caz."Detin foarte multe informatii cu privire la modul in care se desfasoara ancheta, de data aceasta de catre procurorul Elena Iordache de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.. In acest context, pe baza informatiilor retinute si auzite in acelasi timp,. Subliniez: eventuale fapte care incalca independenta, in sensul sa impiedice normala desfasurare a urmaririi penale", a spus ministrul pentru Antena3."O distinctie absolut necesara: Eu, ca ministru al Justitiei, m-am adresat Consiliului Superior al Magistraturii, facand aceasta solicitare, dar sa nu confundam solicitarea de aparare a independentei cu eventuala solicitare de protectie a procurorului - oricare ar fi el - Elena Iordache in cazul acesta, protectia integritatii fizice, a sanatatii. Nu o face CSM sau Inspectia Judiciara si nici ministrul Justitiei. Poate fi solicitata in conditiile legii de catre Serviciul de Protectie si Paza (SPP) ", a explicat Toader.El a precizat ca a actionat pentru a garanta independenta procurorului de caz."Prin urmare, am actionat pe latura asigurarii garantarii independentei functionale a procurorului de caz, pentru a indeplini misiunea fara ingerinte venite indiferent de la cine", a argumentat ministrul.Reprezentantii CSM au anuntat ca solicitarea ministrului a ajuns miercuri la Consiliu, conform Mediafax.Intrebat care sunt persoanele care fac presiuni asurpa procurorului, Tudorel Toader a precizat ca nu a vorbit cu Elena Iordache si ca IJ va face verificari."Nu am vorbit cu doamna procuror de caz. Am sesizat dreptul meu, competenta mea, e doar o precizare. Mai departe, Inspectia Judiciara va proceda la verificarile solicitate. Lasam Inspectia Judiciara sa isi faca datoria", a subliniat ministrul Justitiei.Intrebat daca in cazul in care se confirma faptul ca exista procurori sefi din Parchetul General, condus de Augustin Lazar, care au incercat sa comita infractiuni prin oprirea unei anchete impotriva conducerii unitatii de elita a DNA (unitatea de la Ploiesti), va solicita revocarea din functie a procurorului general, ministrul a spus ca va proceda potrivit legii la acel moment."Acuma, afirmatia asta cu elita e cam depasita, pentru ca era elita intr-o vreme, in sens pozitiv, acum nu poate avea decat celalat sens - absolut negativ - dupa cele petrecute si cele observate de noi toti. Ce vom face dupa aceea... sigur vom proceda conform legii la momentul respectiv si ma voi exprima public", a raspuns ministrul.Marti, deputatul Andreea Cosma i-a transmis o adresa oficiala ministrului Justitiei prin care ii solicita informatii privind masurile dispuse pentru a apara independenta procurorului Elena Iordache, cea care instrumenteaza dosarul de la PICCJ al procurorului Lucian Onea."Vazand informatiile aparute in presa in cursul zilelor de 21.05.2018 si 22.05.2018 in sensul ca asupra procurorului Elena Iordache din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-ar face presiuni in sensul ca aceasta sa dispuna o alta solutie decat cea pe care ar intentiona sa o ia potrivit legii si constiintei sale, va solicit sa-mi comunicati ce masuri dispuneti pentru apararea independentei procurorului de caz si impiedicarea oricarei imixtiuni ierarhice sau de alta natura in activitatea unui procuror, care trebuie sa se bucure de independenta totala pe solutii", se arata in adresa oficiala, potrivit Mediafax.In acest context amintim ca marti Lucian Onea si-a dat demisia de la sefia DNA Ploiesti Fostul sef DNA Ploiesti, Lucian Onea, si fostul procuror DNA Mircea Negulescu sunt urmariti penal intr-un dosar aflat pe rolul Parchetului General, instrumentat de Elena Iordache.Cei doi sunt acuzati de participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare.