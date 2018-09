Toader a cerut verificari la doi notari care s-au ocupat de retrocedarea casei pierdute de Iohannis in instanta

Ziare.

Unul dintre cabinetele verificate este cel care a incheiat actul de proprietate pe numele presedintelui, iar al doilea fiind este cel care a suspendat procedura prin care casa pierduta intra in posesia statului roman.Tudorel Toader a afirmat, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca a solicitat verificari la cabinetelor notariale care s-au ocupat de incheierea unor acte legate de casa pe care familia Iohannis a piedut-o in instanta, in acest context ministrul Justitiei spunand ca, in opinia sa, ar putea fi vorba de fals sau abuz in ceea ce priveste incheierea actelor prin care Klaus Iohannis a devenit proprietarul casei, dar ca eventualele fapte penale s-au prescris."Am solicitat Uniunii Notarilor sa faca verificari in activitatea notariala de la Sibiu. Practic, e vorba despre doua cabinete notariale: cel care a facut actul in 1999, care l-a facut proprietar pe presedinte, act care a fost ulterior invalidat de catre instanta de judecata, care a fost declarat nul. Ce se intampla in spatele acestei neregularitati, o fi fost un fals, o fi fost un uz de fals, o fi fost un abuz, eu cred ca da. Numai ca intre timp au trecut 20 de ani si faptele notarului acela, daca au avut caracter penal, sigur s-au prescris", a spus Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a precizat ca au fost facute verificari si la cabinetul notarial care a suspendat procedura prin care casa pierduta in instanta ar fi urmat sa intre in proprietatea statului si ca marti va primi raportul in urma controalelor."M-am interesat si am inteles ca notarul care avea procedura succesorala urma sa dispuna catre cadastru radierea fostei intabulari pe numele presedintelui si casa ar fi revenit statului. Aceasta e regula generala: daca un bun nu are proprietar, dar are o anumita valoare economica, el revine statului prin Ministerul de Finante. In aceasta procedura notariala au aparut doua persoane fizice, doi intervenienti spunand 'suspendati procedura pentru ca noi revendicam proprietatea respectivului imobil'. Notarul nu are ce face, el rezolva numai procedura necontencioasa, unde nu sunt litigii. Aparand acesti doi pretinsi proprietari, notarul a suspendat procedura notariala si au mers la instanta de judecata, ca judecatorul sa vada cine e proprietarul imobilului", a declarat ministrul Justitiei.Referindu-se la faptul ca statul nu a recuperat obligatiile fiscale de la familia Iohannis, ministrul Justitiei a spus ca acest lucru se poate face separat de chestiunea privind dreptul de proprietate si s-a intrebat de ce "statul a stat in pasivitate pana acum"."Proprietatea e una, obligatia fiscala e altceva si finantele nu au decat sa cheme in judecata, sa impuna, sigur cu verificarea prescriptiei. Ca pana la urma, statul asta, iti pui si intrebarea, de ce a stat in pasivitate pana acum? Ca sunt lucruri separate: dreptul de proprietate real sau pretins e una, obligatia fiscala pentru castigurile pe care le-ai avut si nu ti-ai indeplinit obligatia, e altceva", a adaugat Toader.Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au pierdut definitiv casa din centrul municipiului Sibiu, unde functioneaza sediul unei banci, in noiembrie 2015, in urma unei decizii a Curtii de Apel Brasov, dupa un proces care a durat mai mult de 16 ani.