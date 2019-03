Toader a declansat oficial procedura de selectie pentru functia de Procuror general

Ziare.

Astfel, intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei se anunta ca Ministerul Justitieiorganizeaza, la sediul sau din Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, in perioada 13.03.2019 - 5.04.2019, selectia procurorilor pentru functia care va fi vacanta incepand cu data de 28 aprilie 2019.Candidatii pot depune cereri de inscriere, pana pe 28 martie, ora 17:30 la Directia resurse umane din Ministerul Justitiei.Conform comunicatului, cererile vor fi insotite de urmatoarele inscrisuri:a) declaratiile prevazute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;b) un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, care se depune atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific. Proiectul se va incadra intr-o limita de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depasi 10 pagini. Planul si anexele vor fi redactate cu caractere de marimea 12, font Times New Roman, spatiere la 1,5 randuri;c) un curriculum vitae al candidatului, conform modelului comun european;d) minimum 10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea;e) ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a candidatului participant la selectie;f) orice alte inscrisuri relevante.Pe 29 martie va fi publicata lista celor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviului.Cei care trec de aceasta etapa vor sustine un interviu in perioada 3-4 aprilie.Audierea candidatilor va fi transmisa in direct, audiovideo, pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei, dar va fi si inregistrata si publicata pe site-ul ministerului.Rezultatele vor fi publicate pe 5 aprilie.Propunerea ministrului justitiei va fi inaintata Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea obtinerii avizului urmand ca, dupa obtinerea acestuia, ministrul Justitiei sa inainteze propunerea Presedintelui Romaniei.Tudorel Toader a anuntat pe 21 februarie ca va declansa procedura de selectie pentru functia de procuror general, in contextul in care mandatul lui Augustin Lazar expira la sfarsitul lunii aprilie. A.G.